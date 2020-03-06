جريمة

20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م
الحريق
الحريق
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.
وأشارت التحريات الأولية، إلى حدوث ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، ويعكف رجال المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحريق لأخذذ عينات من الحريق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاعه، ومعرفة ما إذا كان ورائه عمل جنائي من عدمه بناء على قرار النيابة. وأمرت النيابة، بالاستعلام من محافظة القاهرة عن تراخيص عمل تلك
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السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
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ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
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ضبط 18 ألف سرنجة ومصنع بلاستيك وآخر للحوم بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكثفة ببرج العرب، بغرب المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك، بالإضافة إلى 18 ألف سرنجة طبية غير صالحة، وكذلك مصنع لإنتاج اللحوم بفول الصويا وكمية كبيرة من الدواجن الفاسدة. وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين وحماية للاقتصاد الوطنى وتم تسيير حملة لإدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة.
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حريق-الدرب-الاحمر (1)

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
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السيطرة على حريق نشب بمول في مدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أدخنة اللهب، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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