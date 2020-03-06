20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م

الحريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.

وأشارت التحريات الأولية، إلى حدوث ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، ويعكف رجال المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحريق لأخذذ عينات من الحريق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاعه، ومعرفة ما إذا كان ورائه عمل جنائي من عدمه بناء على قرار النيابة. وأمرت النيابة، بالاستعلام من محافظة القاهرة عن تراخيص عمل تلك