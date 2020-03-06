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2166 مشتبها و15 مصابا.. الصحة تقدم كشف حساب كورونا في 66 يوما

٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزا في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، عدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها، موضحة أن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها اليوم، حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن باقي الحالات المخالطة، تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (فترة حضانة المرض)، حيث يتم متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.وأضافت أن الحالة التي تم تشخيصها أمس الخميس، لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا، عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته
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شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بجانب تكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.
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زاهي حواس: أبو الهول يعود للملك خفرع.. ولا توجد مدينة مفقودة أسفله

نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أمام هرم خوفو، وذلك في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار ومتحف رشيد القومي. وقال حواس، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح كيفية بناء الاهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم. وأشار إلى أن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.
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الصحة: اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا بباخرة نيلية

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
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محافظ القاهرة: إخلاء 4 مناطق عشوائية وتسكين الأسر بالمحروسة والأسمرات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إالى أن العاصمة شهدت خلال الأسبوع الماضى عدة إزالات للمناطق العشوائية ونقل سكانها لمناطق حضارية أمنة جاء على رأسها أعمال الإزالة الجارية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بحى الشرابية حيث تم إزالة 82 عقار عشوائى من إجمالى 117 عقار مقرر هدمهم وتسكين 396 أسرة كانوا يقطنون بهم فى مساكن المحروسة (1) وجارى هدم باقى العقارات وتسكين المستحقين تباعا.
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لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
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السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
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وضع وزير كويتي في الحجر المنزلي بسبب كورونا

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن وضع مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتي في الحجر المنزلي، بعد عودته من إجازة قضاها في إيطاليا؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الإثنين، أن الوزير لن يحضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم؛ وذلك كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة الصحة الكويتية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تطبق على الجميع، دون النظر إلى مناصبهم.
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