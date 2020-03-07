الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة ليلا

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وفي شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 22طنطا 11 21دمنهور 11 21الإسكندرية 12 22بلطيم 12 21مطروح 11 21السلوم 9 23سيوة 9 23بورسعيد