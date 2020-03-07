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الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة ليلا

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وفي شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 22طنطا 11 21دمنهور 11 21الإسكندرية 12 22بلطيم 12 21مطروح 11 21السلوم 9 23سيوة 9 23بورسعيد
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هالة- زايد

2166 مشتبها و15 مصابا.. الصحة تقدم كشف حساب كورونا في 66 يوما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزا في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، عدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها، موضحة أن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها اليوم، حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بجانب تكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة.
زاهى-حواس

زاهي حواس: أبو الهول يعود للملك خفرع.. ولا توجد مدينة مفقودة أسفله

نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أمام هرم خوفو، وذلك في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار ومتحف رشيد القومي. وقال حواس، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح كيفية بناء الاهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم. وأشار إلى أن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.
فيروس- كورونا (5)

الصحة: اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا بباخرة نيلية

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
طقس-برد-الشتاء (1)

برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.
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غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
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