سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك المصري الخليجي، بنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، وبنك بلوم، وبنك