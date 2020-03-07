سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك المصري الخليجي، بنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، وبنك بلوم، وبنك
اقرأ المزيد
وزير-الماليه

معيط: استمرار تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تحديث المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي تسهيل التجارة عبر الحدود، موضحًا أن برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى القائمة البيضاء، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.
سجائر (1)

66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.
بورصة (2)

كورونا يكبد البورصة خسائر بقيمة 22.5 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 644.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 3.37%. وجاءات تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 7 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 5 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.54 جنيه، ونحو 15.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]