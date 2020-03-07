كورونا يكبد البورصة خسائر بقيمة 22.5 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ ص

البورصة المصرية

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 644.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 3.37%. وجاءات تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.

وتراجع الموشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 5.08 %، ليسجل مستوى 12347 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%، ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.38% ليغلق عند 1266 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 15.6 مليار فى