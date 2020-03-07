كورونا: أول إصابة في كوستاريكا.. وحالتا وفاة بأمريكا

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت كوستاريكا، مساء أمس الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى البلد الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي، إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من (كوفيد-19)، موضحا أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن.

وقال سالاس إنه ينتظر صدور نتائج تحليلات أجريت لـ5 أشخاص كانوا على اتصال بالزوجين. وفي أمريكا اللاتينية، تم اكتشاف إصابات بالفيروس في دول: البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، البيرو، جمهورية الدومينيكان، تشيلي، الإكوادور، كولومبيا، من دون أن تسجل هذه المنطقة وفيات جراء الفيروس حتى الآن.ومن ناحية أخرى، توفي