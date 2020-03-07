إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص

سد النهضة - صورة أرشيفية

دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر النيل، وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين بتحويل الأموال لتمويل المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ويصف الجانب الإثيوبي، الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه غير مقبول على الإطلاق، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي المصب مصر والسودان، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.

واعتبرت الوزارة أنه يقدم دعما أعمى لبلد عضو (في إشارة إلى مصر) دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة، مشيدة بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد قرار جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن السودان أثبت مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة.فيما أصدرت وزارة الخزانة، أمس