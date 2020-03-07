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كورونا: وفاة 3070 شخصا في الصين وإغلاق «فيسبوك لندن»

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت شركة فيسبوك، اليوم السبت، اعتزامها إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الإثنين المقبل، وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" إن القرار جاء بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وأوضحت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020"، مضيفة: "سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ونصحت فيسبوك موظفيها، الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة، العمل من منازلهم حتى 13 مارس، قائلة إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت لجنة الصحة الوطنية
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سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة

دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر النيل، وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين بتحويل الأموال لتمويل المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ويصف الجانب الإثيوبي، الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه غير مقبول على الإطلاق، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي المصب مصر والسودان، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.
فيروس- كورونا (19)

كورونا: أول إصابة في كوستاريكا.. وحالتا وفاة بأمريكا

سجلت كوستاريكا، مساء أمس الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى البلد الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي، إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من (كوفيد-19)، موضحا أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن.
فيروس- كورونا (13)

7 وفيات و423 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 7 حالات وفاة و423 حالة إصابة مؤكدة. ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كورونا

وفاة نائب وزير خارجية إيران السابق مصابا بكورونا

توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، بحسب "د ب أ". وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
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كورونا 7

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
كورونا

ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
كورونا

الاشتباه في إصابة 37 أردنيا وصينيا بـ«فيروس كورونا»

قال عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية، والمسؤول عن ملف كورونا، اليوم الخميس، إنه تم نقل 37 شخصا أردنيا وصينيا إلى وحدات الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، مضيفًا: «مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصا أردنيا وصينيا وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا، للاشتباه في إصابتهم فيروس كورونا الجديد»، متابعًا: «إن المشتبه فيهم كلهم دخلوا البلاد عن طريق المطار»، موضحًا: «حالات الاشتباه رحلت فورا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا».
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