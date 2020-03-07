كورونا: وفاة 3070 شخصا في الصين وإغلاق «فيسبوك لندن»

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم السبت، اعتزامها إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الإثنين المقبل، وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" إن القرار جاء بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وأوضحت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020"، مضيفة: "سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونصحت فيسبوك موظفيها، الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة، العمل من منازلهم حتى 13 مارس، قائلة إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت لجنة الصحة الوطنية