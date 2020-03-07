66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

رفعت الحكومة أسعار السجائر ما بين 50 إلى 100 قرش نتيجة اقرار تعديلات خاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتستهدف الحكومة تحصيل 66 مليار جنيه ضرائب عنها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.

66 مليار جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة من السجائرأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لضريبة القيمة على أسعار السجائر تدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020.وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات،

66 مليار جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة من السجائر

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لضريبة القيمة على أسعار السجائر تدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الهدف من رفع أسعار السجائر هو زيادة حصيلة الضرائب منها لتصل إلى 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 56.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019، لافتا إلى أن الزيادة في الضرائب ستكون حوالي 8.9 مليار جنيه العام الحالي.

وتوقع إمبابي حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر نهاية العام المقبل 2021، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة في ضرائب السجائر ستستمر لمدة عام ونصف، لافتا إلى أنه كان من المفترض زيادة الأسعار مرة أخرى مع قدوم العام المالي الجديد 2020-2021، خاصة وأن الزيادة الحالية كانت مقررة منذ يوليو الماضي، غير أنه تم تأجيلها.

وأكد رئيس الشعبة، أنه لا توجد زيادة بدون قانون من مجلس الشعب، لافتا إلى أن رفع أسعار السجائر وارد ولكن يجب أن يكون بقانون.

وبالنسبة للتأمين الصحي، فأوضح إمبابي أنه يتم فرض حوالي 75 قرش على كل علبة سجائر لصالح المنظومة الجديدة، موضحا أن رسوم تطبيق قانون التأمين الصحي والذى سيتم تحصيلها من السجائر يتحملها المستهلك.

ويفرض قانون التأمين الصحي تحصيل نحو75 قرشا على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، على أن يتم زيادتها بحو 50 قرشا أخري حتى إلى 150 قرشا.

كما يفرض القانون نحو 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

وطبقا للتعديلات تكون الضريبة القطعية بالنسبة للشريحة الأولي 4 جنيها بدلا من 3.5 جنيه، بينما للشريحة الثانية ستصبح 6.5 بدلا من 5.5 جنية، بينما الشريحة الثالثة ستكون 7 جنيه بدلا من 6.5 جنيه.

وضم مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرش للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة، ورفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

الشرقية للدخان: لا يوجد سوق سوداء.. وجميع الأصناف متوفرة

استبعد هاني عبد الرحيم عضو اللجنة النقابية بشركة الشرقية للدخان، وجود أي سوق سوداء لتجارة السجائر في مصر عقب قرار زيادة الضرائب عليها.

وأضاف عبد الرحيم، أن القرار يأتي في مصلحة الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن ضرائب السجائر تجلب أموالا كثيرة تدخل في الموازنة العامة وتستطيع الدولة من خلالها الاستفادة منها في تطوير منظومتي الصحة والتعليم، وإقامة المزيد من المشروعات القومية.

وأكد عبد الرحيم، وجود كافة أصناف السجائر في السوق عقب تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار، لافتا إلى أن الزيادة ليست كبيرة ولكنها تتراوح ما بين 50 و 100 قرش فقط.

وقالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة الأسبوع قبل الماضي، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها.

وفي يوليو 2018، شهدت أسعار السجائر زيادات جديدة، حيث أعلنت الشركة الشرقية للدخان، ايسترن كومبانى رفع الأسعار، وتراوحت الزيادة ما بين جنيه ونصف، إلى 4 جنيه.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.