سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

رفعت الحكومة أسعار السجائر ما بين 50 إلى 100 قرش نتيجة اقرار تعديلات خاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتستهدف الحكومة تحصيل 66 مليار جنيه ضرائب عنها
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص
السجائر
السجائر
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.
 66 مليار جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة من السجائرأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لضريبة القيمة على أسعار السجائر تدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020.وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات،
اقرأ المزيد
وزير-الماليه

معيط: استمرار تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تحديث المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي تسهيل التجارة عبر الحدود، موضحًا أن برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى القائمة البيضاء، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.
بورصة (2)

كورونا يكبد البورصة خسائر بقيمة 22.5 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 644.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 3.37%. وجاءات تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 7 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: فرصة جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية دون محاكم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين، حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ واجب السداد.
سجائر

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها واحدا

قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقًا لقرار وزير المالية الصادر أمس. وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي 2019- 2020.
السيسي (5)

السيسي يصدق على زيادة ضريبة السجائر والمعسل

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 13 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرار الإلكتروني نجح في كشف التهرب الضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي. وأضاف الوزير في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم الكشفت على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50 منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا. وبحسب الوزير فإن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه. وأضاف معيط، أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]