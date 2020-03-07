مصادر كويتية: إيقاف الرحلات لمصر و9 دول بسبب كورونا

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أفادت صحيفة الراي الكويتية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الكويتية قررت إيقاف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش، الهند. وشهد، أمس الجمعة، اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" أن إيقاف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء شهد استعراضا شاملا من مختلف الوزراء لإجراءات مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه في مختلف القطاعات.من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية فى مستشفيات