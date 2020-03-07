الأهلي في مواجهة صن داونز تحت عنوان «الثأر والانتقام»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

الأهلي وصن داونز

في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل بأي نتيجة وتفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين، والعودة من جنوب إفريقيا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

ويأمل لاعبو القلعة الحمراء في الثأر والانتقام من نتيجة مباراة الذهاب بالنسخة الماضية، بعد خسارة المارد الأحمر بخماسية نظيفة وكانت نتيجة تاريخية لم تحدث للنادي الأهلي على مر تاريخه.وخاض الفريق ما يقرب من خمسة تدريبات في جنوب إفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة وتدرب ثلاثة مرات