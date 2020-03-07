15 مارس.. تسليم أراضي الإسكان بالعبور الجديدة

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

أراضي الإسكان - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم 15 مارس الجاري وحتى يوم 5 مايو المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1، 2، 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضي مشروع "بيت الوطن" (zone B)، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (6)، مرحلة أولى، كالتالي: قطع بلوك 26057 من 1 إلى 53 يوم الأحد 15 مارس، وقطع بلوك 26058 من 1 إلى 12 يوم الإثنين 16 مارس، وقطع بلوك 26059 من 1 إلى 15 يوم الثلاثاء 17 مارس، وقطع بلوك 26060 من 1 إلى 12 يوم الأربعاء