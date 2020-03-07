15 مارس.. تسليم أراضي الإسكان بالعبور الجديدة
٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم 15 مارس الجاري وحتى يوم 5 مايو المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1، 2، 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضي مشروع "بيت الوطن" (zone B)، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
وقال وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (6)، مرحلة أولى، كالتالي: قطع بلوك 26057 من 1 إلى 53 يوم الأحد 15 مارس، وقطع بلوك 26058 من 1 إلى 12 يوم الإثنين 16 مارس، وقطع بلوك 26059 من 1 إلى 15 يوم الثلاثاء 17 مارس، وقطع بلوك 26060 من 1 إلى 12 يوم الأربعاء
وقال وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (6)، مرحلة أولى، كالتالي: قطع بلوك 26057 من 1 إلى 53 يوم الأحد 15 مارس، وقطع بلوك 26058 من 1 إلى 12 يوم الإثنين 16 مارس، وقطع بلوك 26059 من 1 إلى 15 يوم الثلاثاء 17 مارس، وقطع بلوك 26060 من 1 إلى 12 يوم الأربعاء 18 مارس، وقطع بلوك 26061 من 1 إلى 13 يوم 19 مارس، وقطع بلوك 26062 من 1 إلى 21 يوم الأحد 22 مارس، وقطع بلوك 26063 من 12 إلى 20 يوم 23 مارس، وقطع بلوك 26064 من 1 إلى 10 يوم 24 مارس، وقطع بلوك 26065 من 1 إلى 24 يوم 25 مارس، وقطع بلوك 26066 من 1 إلى 8 يوم 26 مارس".
وذكر سمير: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (مرحلة ثانية)، كالتالي: قطع بلوك 41008 من 1 إلى 39 يوم 29 مارس، وقطع بلوك 41007 من 1 إلى 21 يوم 30 مارس، وقطع بلوك 41006 من 1 إلى 24 يوم 31 مارس، وقطع بلوك 41003 من 1 إلى 20 يوم 1 أبريل، وقطع بلوك 41002 من 16 إلى 53، يوم 2 أبريل"، مضيفا: "سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن (zone B) من 1 إلى 24 يوم 5 أبريل، والقطع من 25 إلى 34 يوم 6 أبريل، والقطع من 35 إلى 50 ومن 90 إلى 104 يوم 7 أبريل، والقطع من 51 إلى 61 ومن 82 إلى 89 يوم 8 أبريل، والقطع من 62 إلى 81 ومن 105 إلى 116 يوم 9 أبريل.
وتابع: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1)، مرحلة ثانية، كالتالي: قطع بلوك 26001 من 1 إلى 22 يوم 12 أبريل، وقطع بلوك 26002 من 1 إلى 10 يوم 13 أبريل، وقطع بلوك 26003 من 1 إلى 18 يوم 14 أبريل، وقطع بلوك 26004 من 1 إلى 18 يوم 15 أبريل، وقطع بلوك 26005 من 1 إلى 22 يوم 16 أبريل، وقطع بلوك 26006 من 1 إلى 16 يوم 19 أبريل، وقطع بلوك 26007 من 1 إلى 14 يوم 21 أبريل، وقطع بلوك 26008 من 1 إلى 12 يوم 22 أبريل، وقطع بلوك 26032 من 1 إلى 12 يوم 26 أبريل، وقطع بلوك 26033 من 1 إلى 16 يوم 27 أبريل، وقطع بلوك 26034 من 1 إلى 14، يوم 28 أبريل، وقطع بلوك 26035 من 1 إلى 22، يوم 29 أبريل، مضيفا أنه تم تخصيص أيام 3 و4 و5 مايو، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات.