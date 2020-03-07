مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز
تحرير:أحمد سعيد
٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
الأهلي وصن داونز
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج، حمود متولي، عمرو السولية. خط الهجوم: جيرالدو، حسين الشحات، جونيور أجاييويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين،
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي.
خط الوسط: أليو ديانج، حمود متولي، عمرو السولية.
خط الهجوم: جيرالدو، حسين الشحات، جونيور أجايي
ويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل بأي نتيجة وتفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين، والعودة من جنوب إفريقيا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
ويأمل لاعبو القلعة الحمراء في الثأر والانتقام من نتيجة مباراة الذهاب بالنسخة الماضية، بعد خسارة المارد الأحمر بخماسية نظيفة وكانت نتيجة تاريخية لم تحدث للنادي الأهلي على مر تاريخه.