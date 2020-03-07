مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

الأهلي وصن داونز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج، حمود متولي، عمرو السولية. خط الهجوم: جيرالدو، حسين الشحات، جونيور أجاييويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين،