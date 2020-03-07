أحمد مرتضى منصور: الزمالك شرّف مصر وقدّم ملحمة

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص

الزمالك

تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث صرّح أحمد مرتضى لإم بي سي مصر: "توقعنا هذه الأجواء في رادس، وأود شكر مرتضى منصور لأن الناس لا تعرف ماذا فعل خلال هذا الشهر، لقد كان شهرا صعبا على الجميع". وأكمل: "اعتدنا أن تطارد المشكلات الزمالك، وصرنا الآن مترقبين المشكلة التي سيفتعلونها للزمالك الأسبوع المقبل، وكان يوجد شحن جماهيري كبير في تونس، ومرتضى منصور كان يتصل بنا 10 مرات يوميا للاطمئنان على البعثة، ولفترة طويلة ابتعدنا عن مكانتنا بين كبار القارة، والآن عدنا إلى مكانتنا الطبيعية في الساحة".

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في نصف النهائي: "لا يهمني من أواجه في نصف النهائي، الرجاء ومازيمبي فريقان قويان، وكل مباراة لها ظروفها، فعلى أرض مازيمبي كنا متعادلين ومتماسكين حتى الدقيقة 70، وأتمنى أن يتأهل الأهلي ونواجهه في المباراة النهائية". لاحقا وعبر القناة الرسمية للزمالك، صرّح أحمد مرتضى: "رئيس

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في نصف النهائي: "لا يهمني من أواجه في نصف النهائي، الرجاء ومازيمبي فريقان قويان، وكل مباراة لها ظروفها، فعلى أرض مازيمبي كنا متعادلين ومتماسكين حتى الدقيقة 70، وأتمنى أن يتأهل الأهلي ونواجهه في المباراة النهائية".



لاحقا وعبر القناة الرسمية للزمالك، صرّح أحمد مرتضى: "رئيس النادي قام بمجهود جبار، الزمالك شرّف مصر، وقدّم ملحمة، وفاز ببطولتين في ظرف شهر، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب بطل القارة مرتين متتاليتين، وحازم إمام خاض المباراة رغم تعرضه لإصابة في قدمه".



الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.

