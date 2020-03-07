رياضة

أحمد مرتضى منصور: الزمالك شرّف مصر وقدّم ملحمة

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص
الزمالك
الزمالك
تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث صرّح أحمد مرتضى لإم بي سي مصر: "توقعنا هذه الأجواء في رادس، وأود شكر مرتضى منصور لأن الناس لا تعرف ماذا فعل خلال هذا الشهر، لقد كان شهرا صعبا على الجميع". وأكمل: "اعتدنا أن تطارد المشكلات الزمالك، وصرنا الآن مترقبين المشكلة التي سيفتعلونها للزمالك الأسبوع المقبل، وكان يوجد شحن جماهيري كبير في تونس، ومرتضى منصور كان يتصل بنا 10 مرات يوميا للاطمئنان على البعثة، ولفترة طويلة ابتعدنا عن مكانتنا بين كبار القارة، والآن عدنا إلى مكانتنا الطبيعية في الساحة".
وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في نصف النهائي: "لا يهمني من أواجه في نصف النهائي، الرجاء ومازيمبي فريقان قويان، وكل مباراة لها ظروفها، فعلى أرض مازيمبي كنا متعادلين ومتماسكين حتى الدقيقة 70، وأتمنى أن يتأهل الأهلي ونواجهه في المباراة النهائية". لاحقا وعبر القناة الرسمية للزمالك، صرّح أحمد مرتضى: "رئيس
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يوفنتوس

رابطة الكالتشيو ترفض بث المباريات مجانا بسبب كورونا

رفضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقترح الذي تقدمت به وزارة الرياضة بالبث المجاني للمباريات التي تقام دون جمهور، عبر القنوات التليفزيونية المفتوحة، وذلك بداعي أنها ستسفر على الأرجح عن انتهاك عقود معمول بها. وطرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اقتراحه مساء أمس الجمعة، على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومين من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الاهلي- وصن -داونز (3)

تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد تفوق نادي القرن الإفريقي بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، على استاد القاهرة الدولي. وسيطارد كابوس الموسم الماضي صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي، حين يعود لملعب لوفتس رود في بريتوريا اليوم السبت، وذلك بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاتهم القارية على نفس الأرض وفي المرحلة ذاتها الموسم الماضي.
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حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.
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الزمالك- والترجي (4)

الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي المسابقة، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.. بداية المباراة، جاءت سريعة، ونجح فريق الترجي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على محمود علاء، نفذها بلال بن ساحة، بنجاح، بتسديدة صاروخية فشل أبو جبل في التصدى لها.
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الغندور يهاجم النقاز ومحمد إبراهيم بسبب الزمالك

فتح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، النار على الثنائي محمد إبراهيم وحمدي النقاز، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة ضد ناديه من بعض وسائل الإعلام، حيث رد الغندور، على التصريحات الهجومية من النقاز وإبراهيم ضد الفريق قبل موقعة الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا. وقال الغندور: "لماذا تم استضافة النقاز الذي هرب من النادي، ورحل بحجة عدم حصوله على مستحقاته، وفي النهاية اتضح أن نادي الزمالك منحه نصف قيمة مستحقاته، واستضافة محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، من أجل إطلاق تصريحات ضد النادي رغم وقوف إدارة القلعة البيضاء بجانبه أمر غريب في هذا التوقيت".
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5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الترجي والزمالك

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
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مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

يحتضن الملعب الأولمبي برادس، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب إنتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي. بطل الموسمين الماضيين الترجي سيقاتل ليقلب عقدة ترسخت مؤخراً بخسارته أمام الزمالك مرتين بنفس النتيجة في 14 يوماً. بالرغم من تقدمه بالقاهرة، استقبل فريق "الدم والذهب" ثلاثة أهداف ليحقق "الفارس الأبيض" عودة مميزة ويكرر النتيجة التي حققها بالدوحة قبل أسبوعين ليفوز بلقب كأس السوبر 2020.
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