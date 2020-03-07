رياضة

أمير مرتضى: كارتيرون يرفض وجود مدرب أحمال

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
كارتيرون
كارتيرون
يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن شخصية لاعبي فريقه القوية هي ما صنعت الفارق أمام الترجي، حيث قال لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية. لا يتأثرون بالضغوطات والظروف السلبية. حتى الصفقات التي انضمت لنا قبل بداية الموسم الجاري أيضا يتميزون بشخصية قوية صنعت الفارق". وتطرق أمير للحديث عن غياب مدرب الأحمال في جهاز الزمالك، فقال نجل رئيس الزمالك: "تحدثت مع باتريس كارتيرون بهذا الصدد، والرجل رفض دخول مدرب أحمال في الوقت الحالي، ولا أستطيع إقحام فرد في الجهاز الفني لمجرد مطالبة السوشيال ميديا به".
وواصل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك: "كارتيرون قال لي إن أردتم مساعدتي، زيدوا من أجهزة الاستشفاء والعمال الذين يعملون عليها. هذا ما أحتاجه وسط تلاحم المباريات لأن في هذا الوقت لا يوجد مساحة أساسا لوضع برنامج إعداد بدني جديد". الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف
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يوفنتوس

رابطة الكالتشيو ترفض بث المباريات مجانا بسبب كورونا

رفضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقترح الذي تقدمت به وزارة الرياضة بالبث المجاني للمباريات التي تقام دون جمهور، عبر القنوات التليفزيونية المفتوحة، وذلك بداعي أنها ستسفر على الأرجح عن انتهاك عقود معمول بها. وطرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اقتراحه مساء أمس الجمعة، على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومين من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد تفوق نادي القرن الإفريقي بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، على استاد القاهرة الدولي. وسيطارد كابوس الموسم الماضي صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي، حين يعود لملعب لوفتس رود في بريتوريا اليوم السبت، وذلك بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاتهم القارية على نفس الأرض وفي المرحلة ذاتها الموسم الماضي.
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حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.
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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال 2019-20 ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة الدولي، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر 2020. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.
الزمالك - الترجي

الزمالك يسعى لإسقاط الترجي في دوري الأبطال

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، قطر يوم 14 فبراير ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.
الزمالك

الزمالك يكشف سر طلب تأجيل قمة الدوري

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية إن بطولة السوبر المصري إحدى 5 بطولات ينافس عليها الزمالك هذا الموسم، موضحا أن الأبيض سيركز عليها بغض النظر عن نتيجة لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. وأضاف: "طالبنا بتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المقرر له يوم 24 فبراير الجاري لسبب واحد وهو ضرورة توحيد معايير تأجيل المباريات، واتحاد الكرة سبق أن أعلن تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك لوجود ارتباطات في دوري أبطال إفريقيا".
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مرتضى منصور يطالب بتأجيل قمة الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك". وقال مرتضى منصور: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب، لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".
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