أمير مرتضى: كارتيرون يرفض وجود مدرب أحمال

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

كارتيرون

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن شخصية لاعبي فريقه القوية هي ما صنعت الفارق أمام الترجي، حيث قال لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية. لا يتأثرون بالضغوطات والظروف السلبية. حتى الصفقات التي انضمت لنا قبل بداية الموسم الجاري أيضا يتميزون بشخصية قوية صنعت الفارق". وتطرق أمير للحديث عن غياب مدرب الأحمال في جهاز الزمالك، فقال نجل رئيس الزمالك: "تحدثت مع باتريس كارتيرون بهذا الصدد، والرجل رفض دخول مدرب أحمال في الوقت الحالي، ولا أستطيع إقحام فرد في الجهاز الفني لمجرد مطالبة السوشيال ميديا به".

وواصل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك: "كارتيرون قال لي إن أردتم مساعدتي، زيدوا من أجهزة الاستشفاء والعمال الذين يعملون عليها. هذا ما أحتاجه وسط تلاحم المباريات لأن في هذا الوقت لا يوجد مساحة أساسا لوضع برنامج إعداد بدني جديد". الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف

وواصل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك: "كارتيرون قال لي إن أردتم مساعدتي، زيدوا من أجهزة الاستشفاء والعمال الذين يعملون عليها. هذا ما أحتاجه وسط تلاحم المباريات لأن في هذا الوقت لا يوجد مساحة أساسا لوضع برنامج إعداد بدني جديد".



الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.



الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة، ولكنه انتصار لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.



