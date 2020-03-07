حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

حازم إمام

كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.

وتوقع نجم الزمالك السابق، تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدا أن الزمالك قدم مباراة رائعة أمام الترجي التونسي رغم الخسارة، وتأهل عن جدارة، وأشار إلى أن الزمالك أصبح لديه شخصية قوية ولاعبون أصحاب خبرات مشيدا بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. وأكد حازم إمام أن الزمالك

وتوقع نجم الزمالك السابق، تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدا أن الزمالك قدم مباراة رائعة أمام الترجي التونسي رغم الخسارة، وتأهل عن جدارة، وأشار إلى أن الزمالك أصبح لديه شخصية قوية ولاعبون أصحاب خبرات مشيدا بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.



وأكد حازم إمام أن الزمالك يحتاج لبعض الصفقات لدعم مراكز قلب الدفاع وصانع الألعاب والظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، موضحا أنه يرفض إبرام الأبيض لصفقات بالجملة مثل كل موسم.



وأوضح العضو السابق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه قد يخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك في المرحلة القادمة، وختم: "رئاستي للقلعة البيضاء واردة مستقبلا".



