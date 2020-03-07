رياضة

حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
حازم إمام
حازم إمام
كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.
وتوقع نجم الزمالك السابق، تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدا أن الزمالك قدم مباراة رائعة أمام الترجي التونسي رغم الخسارة، وتأهل عن جدارة، وأشار إلى أن الزمالك أصبح لديه شخصية قوية ولاعبون أصحاب خبرات مشيدا بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. وأكد حازم إمام أن الزمالك
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يوفنتوس

رابطة الكالتشيو ترفض بث المباريات مجانا بسبب كورونا

رفضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقترح الذي تقدمت به وزارة الرياضة بالبث المجاني للمباريات التي تقام دون جمهور، عبر القنوات التليفزيونية المفتوحة، وذلك بداعي أنها ستسفر على الأرجح عن انتهاك عقود معمول بها. وطرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اقتراحه مساء أمس الجمعة، على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومين من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الاهلي- وصن -داونز (3)

تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد تفوق نادي القرن الإفريقي بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، على استاد القاهرة الدولي. وسيطارد كابوس الموسم الماضي صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي، حين يعود لملعب لوفتس رود في بريتوريا اليوم السبت، وذلك بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاتهم القارية على نفس الأرض وفي المرحلة ذاتها الموسم الماضي.
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أمير مرتضى: كارتيرون يرفض وجود مدرب أحمال

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن شخصية لاعبي فريقه القوية هي ما صنعت الفارق أمام الترجي، حيث قال لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية. لا يتأثرون بالضغوطات والظروف السلبية. حتى الصفقات التي انضمت لنا قبل بداية الموسم الجاري أيضا يتميزون بشخصية قوية صنعت الفارق". وتطرق أمير للحديث عن غياب مدرب الأحمال في جهاز الزمالك، فقال نجل رئيس الزمالك: "تحدثت مع باتريس كارتيرون بهذا الصدد، والرجل رفض دخول مدرب أحمال في الوقت الحالي، ولا أستطيع إقحام فرد في الجهاز الفني لمجرد مطالبة السوشيال ميديا به".
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مصطفى محمد

متعب: مصطفى محمد يحتاج الدعم ليكون مهاجم مصر الأول

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي يقدم مستويات جيدة لكنه يضيع كل ذلك بسبب عدم رغبته في التطور بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي. وأشار متعب في تصريحات تليفزيونية إلى أن هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق وراء تراجع مستوى مروان بسبب التعود على أسلوب لعبه ويحتاج لتطوير فاعليته على المرمى مع الأهلي. وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال متعب: "مصطفى من المواهب المميزة في الكرة المصرية ويحتاج للدعم والمساندة ليكون مهاجم مصر الأول خصوصا أنه صغير السن ويملك إمكانيات مميزة وأمامه الكثير ليقدمه".
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مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
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المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
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مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
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