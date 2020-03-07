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تعليم الإسكندرية: مراجعات مجانية لطلاب الثانوية لمحاربة الدروس الخصوصية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م
طلاب الثانوية - أرشيفية
طلاب الثانوية - أرشيفية
افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، والعقيد مازن سمير محمد، صباح اليوم السبت، قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية للبنين بإدارة شرق التعليمية. وأكد الديب أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، ومحاربة الدروس الخصوصية، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل معلمي الإسكندرية.
وأشار الديب إلى أنه يتم تحمل تكلفة المطبوعات للطلاب دون مقابل، منوها بأن هذ المجموعات المجانية للطلاب من جميع الإدارات وأنه قام بتكليف جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتفعيل هذه المجموعات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية كاملة. وشهد اليوم الأول توافدا كبيرا من الطلاب والطالبات على القوافل للمشاركة والحضور
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
ياسر-الهضيبى

الهضيبي:استحالة إجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن هناك وجهتين نظر من الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات سواء "الشيوخ أو النواب"، الأولي تؤيد إجراء الانتخابات بـ 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي، ووجهة النظر الثانية من بعض الأحزاب تؤيد إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما يرد القليل من الأحزاب السياسية.
طائرة- مصر -للطيران (1)

وقف حركة الطيران من مصر إلى الكويت لمدة أسبوع

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلي الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء علي القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، تعتذر الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر، داعية عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.
اراضى الاسكان

15 مارس.. تسليم أراضي الإسكان بالعبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم 15 مارس الجاري وحتى يوم 5 مايو المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1، 2، 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضي مشروع "بيت الوطن" (zone B)، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، «الدور الأول» للعام الدراسي 2019/ 2020، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.
ثانوية-عامة‎ (5)

إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعي عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار وزاري خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميًّا.
الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

مجاهد: خطة شاملة لتطوير التعليم الفني.. ومهن جديدة تخاطب المستقبل (حوار)

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجاري، التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ إن هناك 11 مدرسة سيتم زيادتها، وإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2020، وسيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين، كما يتم حاليا إنشاء وحدة بالوزارة تتولى مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبار أن لها تمويلا موجودا فعليا من إحدى الدول الأوروبية.
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