تعليم الإسكندرية: مراجعات مجانية لطلاب الثانوية لمحاربة الدروس الخصوصية
تحرير:محمد مجلي
٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م
طلاب الثانوية - أرشيفية
افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، والعقيد مازن سمير محمد، صباح اليوم السبت، قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية للبنين بإدارة شرق التعليمية.
وأكد الديب أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، ومحاربة الدروس الخصوصية، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل معلمي الإسكندرية.
وأشار الديب إلى أنه يتم تحمل تكلفة المطبوعات للطلاب دون
مقابل، منوها بأن هذ المجموعات المجانية للطلاب من جميع الإدارات وأنه قام بتكليف
جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتفعيل هذه المجموعات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية
كاملة.
وشهد اليوم الأول توافدا كبيرا من الطلاب والطالبات على القوافل
للمشاركة والحضور
وأشار الديب إلى أنه يتم تحمل تكلفة المطبوعات للطلاب دون
مقابل، منوها بأن هذ المجموعات المجانية للطلاب من جميع الإدارات وأنه قام بتكليف
جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتفعيل هذه المجموعات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية
كاملة.
وشهد اليوم الأول توافدا كبيرا من الطلاب والطالبات على القوافل
للمشاركة والحضور وأكدوا سعادتهم بتلك المبادرة الفعالة لمحاربة الدروس الخصوصية
ومواجهة ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك بحضور رأفت عبد الله، مدير عام الشئون التنفيذية، وهالة
كمال، مدير عام التعليم العام، والمهندس أحمد كمال، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء
والمعلمين، ومصطفى حمادة القائم بأعمال مدير عام إدارة شرق وعلا سليمان مدير إدارة التعليم
الثانوي ووكيلي الإدارة بسيوني محمد وجلال
عيد ورضا متولي رئيس مجلس أمناء شرق ولفيف من القيادات التربوية.