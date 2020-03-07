تعليم الإسكندرية: مراجعات مجانية لطلاب الثانوية لمحاربة الدروس الخصوصية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

طلاب الثانوية - أرشيفية

افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، والعقيد مازن سمير محمد، صباح اليوم السبت، قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية للبنين بإدارة شرق التعليمية. وأكد الديب أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، ومحاربة الدروس الخصوصية، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل معلمي الإسكندرية.

وأشار الديب إلى أنه يتم تحمل تكلفة المطبوعات للطلاب دون مقابل، منوها بأن هذ المجموعات المجانية للطلاب من جميع الإدارات وأنه قام بتكليف جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتفعيل هذه المجموعات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية كاملة. وشهد اليوم الأول توافدا كبيرا من الطلاب والطالبات على القوافل للمشاركة والحضور