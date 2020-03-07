تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

الأهلي

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد تفوق نادي القرن الإفريقي بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، على استاد القاهرة الدولي. وسيطارد كابوس الموسم الماضي صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي، حين يعود لملعب لوفتس رود في بريتوريا اليوم السبت، وذلك بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاتهم القارية على نفس الأرض وفي المرحلة ذاتها الموسم الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: رامي ربيعة– ياسر إبراهيم– علي معلول– أحمد فتحي. - خط الوسط: عمرو السولية– أليو ديانج– محمود متولي- جيرالدو– جونيور أجاي. - خط الهجوم: أليو بادجي. وهذه المباراة هي السادسة