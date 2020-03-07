أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 721 جنيها
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1677 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 721 جنيهًا.
عيار 24: 824 جنيهًا.
عيار 18: 618 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5768 جنيهًا.
وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 721 جنيهًا.
عيار 24: 824 جنيهًا.
عيار 18: 618 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5768 جنيهًا.
وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.