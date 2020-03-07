وقف حركة الطيران من مصر إلى الكويت لمدة أسبوع

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلي الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء علي القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، تعتذر الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر، داعية عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، حركة الطيران إلى الكويت، وذلك بناءً على طلب السلطات الكويتية بوقف الرحلات لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي طلبته السلطات الكويتية من 7 دول متقدمة ضمنها مصر.وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، مساء أمس الجمعة، وقف