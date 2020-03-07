الهضيبي:استحالة إجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»

تحرير:محمد محمود ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد - صورة أرشيفية

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن هناك وجهتين نظر من الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات سواء "الشيوخ أو النواب"، الأولي تؤيد إجراء الانتخابات بـ 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي، ووجهة النظر الثانية من بعض الأحزاب تؤيد إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما يرد القليل من الأحزاب السياسية.

وأرجع الهضيبي الأمر لصعوبة تطبيق نسب الفئات المنصوص عليها في الدستور كالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والأقباط، بجانب أن هناك مشاكل في كيفية انتخاب المواطن المصري واختياره للمرشحين، مشيرا إلى أن حسم هذه التصورات بشكل نهائي ستكون في أبريل المقبل على الأكثر لقرب