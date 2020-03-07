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الهضيبي:استحالة إجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»

تحرير:محمد محمود ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد - صورة أرشيفية
ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد - صورة أرشيفية
قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن هناك وجهتين نظر من الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات سواء "الشيوخ أو النواب"، الأولي تؤيد إجراء الانتخابات بـ 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي، ووجهة النظر الثانية من بعض الأحزاب تؤيد إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما يرد القليل من الأحزاب السياسية.
وأرجع الهضيبي الأمر لصعوبة تطبيق نسب الفئات المنصوص عليها في الدستور كالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والأقباط، بجانب أن هناك مشاكل في كيفية انتخاب المواطن المصري واختياره للمرشحين، مشيرا إلى أن حسم هذه التصورات بشكل نهائي ستكون في أبريل المقبل على الأكثر لقرب
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
طائرة- مصر -للطيران (1)

وقف حركة الطيران من مصر إلى الكويت لمدة أسبوع

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة إلي الكويت، لمدة أسبوع كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إنه بناء علي القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، تعتذر الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر، داعية عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم لزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.
طلاب -الثانوية(1)

تعليم الإسكندرية: مراجعات مجانية لطلاب الثانوية لمحاربة الدروس الخصوصية

افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، والعقيد مازن سمير محمد، صباح اليوم السبت، قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية للبنين بإدارة شرق التعليمية. وأكد الديب أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، ومحاربة الدروس الخصوصية، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل معلمي الإسكندرية.
اراضى الاسكان

15 مارس.. تسليم أراضي الإسكان بالعبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم 15 مارس الجاري وحتى يوم 5 مايو المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1، 2، 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضي مشروع "بيت الوطن" (zone B)، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
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علاء-عابد

علاء عابد: السجون المصرية الآن في أفضل حالاتها

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قطر تستخدم قناة الجزيرة وتنفق عليها مليارات لكي تهد أنظمة، لافتًا إلى أن ألاعيبهم لن تنفع مع مصر لأنها دولة مؤسسات ولديها جيش قوي رقم 9 على العالم، وكذلك زعيم يترأس الاتحاد الإفريقي وعلاقته جيدة مع كافة الدول الأوروبية والدول العربية. وأضاف «عابد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التقارير المشبوهة التى تنشرها الجزيرة و«هيومان رايتس وتش»، أو العفو الدولية، ليست لها أي مصداقية،
النائب -صلاح -حسب- الله (1)

حالة وفاة ونجاة متحدث البرلمان.. كواليس سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، اليوم الثلاثاء، إن مقر حزب الحرية بالسويس الجديد في عقار جديد، تحت مقر أحد البنوك، لافتًا إلى أن المقر أمام محافظة السويس مباشرة، مشيرًا إلى أن العمارة التي يوجد بها المقر لست قديمة ولا متهالكة، ومن المفترض أن الأسانسير بها حديث. وكشف حسب الله تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر حزب الحرية أثناء افتتاحه: «أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية، وحصلت الحادثة وسقط الأسانسير من الدور السادس، ما نتج عنه وفاة اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية السابق، ونائب رئيس حزب الحرية».
مجلس-النواب (2)

نائب: معدات مركز البحوث الزراعية بالزقازيق متهالكة

طالب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وزير الزراعة بتشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة 82 فدانا، تابعة لمركز البحوث الزراعية بكفر حمام بالزقازيق، بهدف تخصيصها للمنقعة العامة للمحافظة، قائلا إن محافظة الشرقية تشهد زيادة كبيرة فى عدد السكان، إذ يصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن ما أدى إلى حاجاتهم إلى خدمات عديدة، فى الوقت الذي أصبح لا يوجد فيه أي أماكن خالية لإقامة أماكن خدمية بالمحافظة، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
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