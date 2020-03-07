رياضة

رابطة الكالتشيو ترفض بث المباريات مجانا بسبب كورونا

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م
يوفنتوس - إنتر
يوفنتوس - إنتر
رفضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقترح الذي تقدمت به وزارة الرياضة بالبث المجاني للمباريات التي تقام دون جمهور، عبر القنوات التليفزيونية المفتوحة، وذلك بداعي أنها ستسفر على الأرجح عن انتهاك عقود معمول بها. وطرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اقتراحه مساء أمس الجمعة، على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومين من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتردد أن الاتحاد الإيطالي أيد الاقتراح، لكن الرابطة، التي تتفاوض بشأن حقوق البث، أبدت رفضها، وقالت: "القواعد والالتزامات المنصوص عليها في العقود الحالية لا تسمح بدعم هذا الاقتراح".وصرح سبادافورا، بأن زيادة عدد مشاهدي المباريات عبر شاشات التلفاز "قد يساعد على الحد من الإزعاج الذي تسببه الإجراءات المتبعة
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الاهلي- وصن -داونز (3)

تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد تفوق نادي القرن الإفريقي بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، على استاد القاهرة الدولي. وسيطارد كابوس الموسم الماضي صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي، حين يعود لملعب لوفتس رود في بريتوريا اليوم السبت، وذلك بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاتهم القارية على نفس الأرض وفي المرحلة ذاتها الموسم الماضي.
حازم-امام (3)

حازم إمام يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو

كشف حازم إمام، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ترشيحه للمدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لقيادة الفراعنة بعد رحيل هيكتور كوبر، عن ذات المنصب، حيث قال: "اجتمعت مع خليلوزيتش في فرنسا ولكن تخفيض الراتب السنوي وراء قرار التعاقد مع أجيري بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق". وأشار إلى أنه فكر أكثر من مرة في الاستقالة ولكن وجود أبو ريدة وراء تراجعه، موضحا أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وأوضح أنه يرفض تقييم مدرب المنتخب بالقطعة خاصة أن التاريخ شاهد على تجربة مريرة بعد إقالة محمود الجوهري.
باتريس كارتيرون (4)

أمير مرتضى: كارتيرون يرفض وجود مدرب أحمال

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن شخصية لاعبي فريقه القوية هي ما صنعت الفارق أمام الترجي، حيث قال لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية. لا يتأثرون بالضغوطات والظروف السلبية. حتى الصفقات التي انضمت لنا قبل بداية الموسم الجاري أيضا يتميزون بشخصية قوية صنعت الفارق". وتطرق أمير للحديث عن غياب مدرب الأحمال في جهاز الزمالك، فقال نجل رئيس الزمالك: "تحدثت مع باتريس كارتيرون بهذا الصدد، والرجل رفض دخول مدرب أحمال في الوقت الحالي، ولا أستطيع إقحام فرد في الجهاز الفني لمجرد مطالبة السوشيال ميديا به".
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مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
ربيع-ياسين

ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".
ميدو

ميدو: الزمالك أكبر من الانسحاب.. والمشهد مؤسف للدولة

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض أكبر من تعمد تعطيل الحافلة للانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي مساء أمس الإثنين، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانت لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بعد حصد لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي". وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عارضت مسألة إشراك الناشئين لأنهم كانوا سيتعرضون لظلم فادح أمام فريق قوي ومنظم، وكان لا يجب الانسحاب أمام الأهلي فالمشهد كان مؤسفاً لبلد بقيمة مصر وبطولة بحجم الدوري الممتاز".
جمال-عبد-الحميد (2)

جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".
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