الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م

الأهلي - صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.

فريق صن داونز ضغط من بداية اللقاء، وفي الدقيقة الثانية، أطلق زواني، تسديدة قوية مرت أعلى القائم، وبعد مرور دقيقتين أنقذ محمد الشناوي شباك الأهلي، من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة ريكاردو الصاروخية ببراعة شديدة. وفي الدقيقة 21، نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها علي معلول، بتسديدة