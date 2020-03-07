الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
فريق صن داونز ضغط من بداية اللقاء، وفي الدقيقة الثانية، أطلق زواني، تسديدة قوية مرت أعلى القائم، وبعد مرور دقيقتين أنقذ محمد الشناوي شباك الأهلي، من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة ريكاردو الصاروخية ببراعة شديدة.
وفي الدقيقة 21، نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها علي معلول، بتسديدة
فريق صن داونز ضغط من بداية اللقاء، وفي الدقيقة الثانية، أطلق زواني، تسديدة قوية مرت أعلى القائم، وبعد مرور دقيقتين أنقذ محمد الشناوي شباك الأهلي، من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة ريكاردو الصاروخية ببراعة شديدة.
وفي الدقيقة 21، نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها علي معلول، بتسديدة مباشرة في اتجاه المرمى، اصطدمت في مابويه وسكنت الشباك بالخطأ في مرماه.
وفي الدقيقة 28، أدرك سيرينو، هدف التعادل لفريق صن داونز، بعد كرة طولية لعبها ريكاردو داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى زواني الذي سدد كرة قوية، تصدى لها محمد الشناوي، قبل أن يتابعها جاستون سيرينو، في الشباك.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ضغط عمرو السولية، وقطع الكرة وانطلق حتى توغل داخل منطقة جزاء صن داونز، وأرسل تمريرة إلى بادجي، الذي تسلم الكرة بشكل خاطئ قبل أن يمسك بها حارس مرمى صن داونز.
بداية الشوط الثاني جاءت هادئة، في ظل استحواذ نسبي من فريق صن داونز، وفي الدقيقة 51 انطلق لينجر وأرسل تمريرة إلى مابوي، الذي تسلم الكرة وأطلق تسديدة قوية، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
صن داونز واصل السيطرة على مجريات اللعب، في المقابل اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة، وأطلق محمود متولي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها دينيس أونيانجو بنجاح.
انحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وشارك من الأهلي كل من حسين الشحات بدلا من جيرالدو، ومحمد هاني بدلا من محمود متولي، وأيمن أشرف بدلا من أليو بادجي، ومرت باقي الدقائق دون جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1 - 1).