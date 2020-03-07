أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

الشناوي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.

وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، التي من المقرر إقامتها اليوم في تمام التاسعة مساءً، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال خارج الديار على أن تُلعب مباراة الحسم