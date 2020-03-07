رياضة

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
الشناوي
الشناوي
قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، التي من المقرر إقامتها اليوم في تمام التاسعة مساءً، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال خارج الديار على أن تُلعب مباراة الحسم
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الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
يوفنتوس

رابطة الكالتشيو ترفض بث المباريات مجانا بسبب كورونا

رفضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقترح الذي تقدمت به وزارة الرياضة بالبث المجاني للمباريات التي تقام دون جمهور، عبر القنوات التليفزيونية المفتوحة، وذلك بداعي أنها ستسفر على الأرجح عن انتهاك عقود معمول بها. وطرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اقتراحه مساء أمس الجمعة، على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومين من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الاهلي- وصن -داونز (3)

تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد تفوق نادي القرن الإفريقي بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، على استاد القاهرة الدولي. وسيطارد كابوس الموسم الماضي صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي، حين يعود لملعب لوفتس رود في بريتوريا اليوم السبت، وذلك بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاتهم القارية على نفس الأرض وفي المرحلة ذاتها الموسم الماضي.
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الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
الاهلي- وصن -داونز (3)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
الاهلي- وصن -داونز (1)

الأهلي في مواجهة صن داونز تحت عنوان «الثأر والانتقام»

في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل بأي نتيجة وتفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين، والعودة من جنوب إفريقيا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
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