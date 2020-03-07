معلول: زوجتي توقعت إحرازي هدفين في صن داونز

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م

علي معلول

عبر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.

وقال معلول عقب نهاية المباراة: "الحمد لله.. ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، كنا عازمين على التأهل من جنوب إفريقيا، ونأخذ بالثأر". واختتم لاعب الأهلي حديثه، قائلا: "قدمنا المطلوب وتأهلنا لنصف النهائي، لا يهمنا من نواجه، زوجتي هي من توقعت إحرازي هدفين في مباراة صن داونز". وينتظر المارد



وقال معلول عقب نهاية المباراة: "الحمد لله.. ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، كنا عازمين على التأهل من جنوب إفريقيا، ونأخذ بالثأر".



واختتم لاعب الأهلي حديثه، قائلا: "قدمنا المطلوب وتأهلنا لنصف النهائي، لا يهمنا من نواجه، زوجتي هي من توقعت إحرازي هدفين في مباراة صن داونز".



وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا أن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال خارج الديار على أن تُلعب مباراة الحسم في مصر لتحديد طرفي المباراة النهائية.

