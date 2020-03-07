رياضة

عبد الحفيظ بعد تأهل الأهلي: أريد الاطلاع على جواز سفر جاساما

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صن داونز المحترم، لكن شخصية النادي الأهلي كانت موجودة، السؤال هو كيف لفريق مثل صن داونز وبلد مثل جنوب إفريقيا، نظمت كأس عالم أن يخوض المباريات في الظهيرة، حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء الصعبة هنا، اللاعبون لم يبخلوا بأي نقطة عرق وكان من الممكن أن نحقق المكسب، لكن علينا ألا ننسى أن أمامنا مشوارا مهما وهدفنا التتويج باللقب".
وأضاف: "مبروك للزمالك التأهل، سنذهب لمتابعة مباراة النجم الساحلي والوداد، البطولة صعبة للغاية في هذه النسخة، مازيمبي ودع وصن داونز هو الآخر والترجي أيضًا". وأردف: "نتابع من بعيد، أمامنا شهر لكي نخوض مباريات الدور نصف النهائي سنعود إلى مصر وسنركز في المباريات المحلية، لدينا تصميم وإرادة للتتويج بلقب
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علي معلول

معلول: زوجتي توقعت إحرازي هدفين في صن داونز

عبر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
محمد الشناوي

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
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علي معلول

معلول: زوجتي توقعت إحرازي هدفين في صن داونز

عبر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
محمد الشناوي

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
الاهلي- وصن -داونز (3)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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