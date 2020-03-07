عبد الحفيظ بعد تأهل الأهلي: أريد الاطلاع على جواز سفر جاساما

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صن داونز المحترم، لكن شخصية النادي الأهلي كانت موجودة، السؤال هو كيف لفريق مثل صن داونز وبلد مثل جنوب إفريقيا، نظمت كأس عالم أن يخوض المباريات في الظهيرة، حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء الصعبة هنا، اللاعبون لم يبخلوا بأي نقطة عرق وكان من الممكن أن نحقق المكسب، لكن علينا ألا ننسى أن أمامنا مشوارا مهما وهدفنا التتويج باللقب".

وأضاف: "مبروك للزمالك التأهل، سنذهب لمتابعة مباراة النجم الساحلي والوداد، البطولة صعبة للغاية في هذه النسخة، مازيمبي ودع وصن داونز هو الآخر والترجي أيضًا". وأردف: "نتابع من بعيد، أمامنا شهر لكي نخوض مباريات الدور نصف النهائي سنعود إلى مصر وسنركز في المباريات المحلية، لدينا تصميم وإرادة للتتويج بلقب