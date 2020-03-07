عبد الحفيظ بعد تأهل الأهلي: أريد الاطلاع على جواز سفر جاساما
تحرير:أحمد سعيد
٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
سيد عبدالحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صن داونز المحترم، لكن شخصية النادي الأهلي كانت موجودة، السؤال هو كيف لفريق مثل صن داونز وبلد مثل جنوب إفريقيا، نظمت كأس عالم أن يخوض المباريات في الظهيرة، حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء الصعبة هنا، اللاعبون لم يبخلوا بأي نقطة عرق وكان من الممكن أن نحقق المكسب، لكن علينا ألا ننسى أن أمامنا مشوارا مهما وهدفنا التتويج باللقب".
وأضاف: "مبروك للزمالك التأهل، سنذهب لمتابعة مباراة النجم الساحلي والوداد، البطولة صعبة للغاية في هذه النسخة، مازيمبي ودع وصن داونز هو الآخر والترجي أيضًا".
وأردف: "نتابع من بعيد، أمامنا شهر لكي نخوض مباريات الدور نصف النهائي سنعود إلى مصر وسنركز في المباريات المحلية، لدينا تصميم وإرادة للتتويج بلقب
وأضاف: "مبروك للزمالك التأهل، سنذهب لمتابعة مباراة النجم الساحلي والوداد، البطولة صعبة للغاية في هذه النسخة، مازيمبي ودع وصن داونز هو الآخر والترجي أيضًا".
وأردف: "نتابع من بعيد، أمامنا شهر لكي نخوض مباريات الدور نصف النهائي سنعود إلى مصر وسنركز في المباريات المحلية، لدينا تصميم وإرادة للتتويج بلقب البطولة، ونسعى لتحقيق ذلك".
وعن مستوى حكم المباراة، قال: "أتمنى أن أطلع على جواز السفر الخاص به لأتعرف على هويته، بكاري جاساما كان موفقا للغاية، فالعدالة التحكيمية أمر مهم للغاية، الحمد لله على الصعود والقادم أفضل".
وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي، بإياب دور الثمانية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب، بهدفين نظيفين.