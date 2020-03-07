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توفير ورقابة.. 3 توجيهات من السيسي بشأن السلع وضبط الأسواق

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وتناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا.والتقى الرئيس السيسي، أيضا في اجتماع آخر، كل
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
سامح-شكرى (1)

مصر تعلن رفضها لبيان الخارجية الإثيوبية بخصوص سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر أمس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، مضيفة "أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
ياسر-الهضيبى

الهضيبي:استحالة إجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن هناك وجهتين نظر من الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات سواء "الشيوخ أو النواب"، الأولي تؤيد إجراء الانتخابات بـ 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي، ووجهة النظر الثانية من بعض الأحزاب تؤيد إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما يرد القليل من الأحزاب السياسية.
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رانيا المشاط

المشاط: تحية للتعليم المصري سبب حصولي على المناصب

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم لا بد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الآن، موجهة التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب، مضيفة أن المؤتمر يبعث برسائل سياسية، أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يسلم «كيب تاون» رئاسة الاتحاد الإفريقي

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دورة الاتحاد الإفريقي المنتهية، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، وتناولت الجلسة الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية خلال رئاسته السيسي للاتحاد الإفريقي والتي بدأت في فبراير 2019 والإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: قضية فلسطين حاضرة في قلوب الدول الإفريقية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم الدول الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وذلك بحضور 31 رئيسا، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي.
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