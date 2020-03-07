بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

حادث _ أرشيفية

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.

وأسفر الحادث أيضا، عن إصابة سعدية عبده فرج 40 عاما، وعبده صقر 30 عاما، وميادة حمادة 35 عاما، و4 اخرين مجهولي الهوية. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفى المركزي. وفي سياق منفصل، لقي أمس مصرع وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي،