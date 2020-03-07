جريمة

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م
حادث _ أرشيفية
حادث _ أرشيفية
وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
وأسفر الحادث أيضا، عن إصابة سعدية عبده فرج 40 عاما، وعبده صقر 30 عاما، وميادة حمادة 35 عاما، و4 اخرين مجهولي الهوية. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفى المركزي. وفي سياق منفصل، لقي أمس مصرع وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي،
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20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.
حريق-الدرب-الاحمر (1)

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
المضبوطات (1)

ضبط أقراص مخدرة وفياجرا في صيدلية بمصر القديمة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات بقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
حريق

مصرع ربة منزل وطفلتيها في حريق بالشرقية

واقعة مأساوية شهدتها منشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس راح ضحيتها ربة منزل وطفلتاها إثر نشوب حريق في منزلهما. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس. ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.
عقار -بالشرابية (2)

مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، ووجود متوفي ومصابين.
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