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رشوان توفيق: رأيت الرسول في المنام مرتين.. والشعراوي من الأولياء (حوار)

شاهدت -فى رؤيا منام- الرئيس الراحل أنور السادات، وتركت عملى كمذيع مكتفيا بالإخراج والتمثيل كل حياتى، وعادل إمام ممثل عظيم وعبقرى، وأحمد زكى ومحيى إسماعيل عباقرة التقمص.
تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
ما إن تجلس بجواره حتى تشعر بالطمأنينة، يروى حواديته فيأخذك الحنين لزمن مضى، يحكى قصة حبه ووفائه لزوجته فيفيض الحب من كل جانب، تقترب منه متحدثا عن أحبابه مبتسما فينتابك إحساس بأنه يراهم جالسين حوله، يخطفك فى رحلة ممتعة عبر حكاياته فتطلب تكرارها، هادئ الطباع وجميل الروح الذى تصيبك عدوى جماله، هو فنان من طراز فريد، روائح زمن الفن الجميل لا تزال متعلقة به، وقف أمام عمالقة الفن، أبدع فى الدراما وتألق على خشبة المسرح وترك بصمته فى السينما، يقنعك بكل الأدوار هو الطيب والمحب دائما، الشرير أحيانا، الوفى على الشاشة وفى الحياة هو الفنان والقدير رشوان توفيق الذى فتح قلبه وخزائن أسراره وصندوق حكاياته فى حوار لـ"لتحرير".
• لا أمانع فى العمل مع محمد رمضان لكن بشرط.. وهذا سبب عدم حصولى على البطولة • ماسبيرو بوابة دخولى عالم الفن.. وتركت عملى كمذيع بسبب الإخراج • ماكانش ليا حظ فى السينما مثل التليفزيون.. وحب الناس عوضنى عن تكريم الدولة • علاقة روحية جمعتنى بشكرى سرحان.. و«خليته يبطل يصبغ شعره» •
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ايتن-عامر (1)

آيتن عامر بعد «الأخ الكبير»: نشكركم على حسن المتابعة

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" تحتفل فيه بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، ومدير التصوير محمد عزمي، وقالت: "مبسوطين جدا بأن العمل عجبكم، وسعداء بردود الفعل على الحلقة الأخيرة وإن شاء الله العمل القادم سوف يكون أقوى، نشكركم على حسن المتابعة".
مجدى -ابو-عميرة (2)

مجدي أبو عميرة ينتهي من تصوير «قوت القلوب» خلال أيام

انتهى المخرج مجدي أبو عميرة من تصوير نحو 90 في المائة من مشاهد مسلسله الجديد (قوت القلوب)، ويكثف حاليا ساعات التصوير التي تمتد لنحو 17 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، للإنتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرض المسلسل في مارس المقبل. وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.
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نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".
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عزاء-الفنانة- نادية- لطفى

فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة في عزاء نادية لطفي

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إذ رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان على رأس الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وقدم الفنانين واجب العزاء لنجلها المهندس أحمد البشاري، أبرزهم: دلال عبد العزيز، ومحمود قابيل وفيفي عبده، وإلهام شاهين، وسمير صبري، وفاروق فلوكس، ورجاء حسين، وغادة نافع، ولبلبة، وعزت العلايلي، وشهيرة، ومن الإعلاميين حضر وائل الإبراشي، ومفيد فوزي، كما حرص القس بطرس دانيال وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أداء العزاء.
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