رشوان توفيق: رأيت الرسول في المنام مرتين.. والشعراوي من الأولياء (حوار)

شاهدت -فى رؤيا منام- الرئيس الراحل أنور السادات، وتركت عملى كمذيع مكتفيا بالإخراج والتمثيل كل حياتى، وعادل إمام ممثل عظيم وعبقرى، وأحمد زكى ومحيى إسماعيل عباقرة التقمص.

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

ما إن تجلس بجواره حتى تشعر بالطمأنينة، يروى حواديته فيأخذك الحنين لزمن مضى، يحكى قصة حبه ووفائه لزوجته فيفيض الحب من كل جانب، تقترب منه متحدثا عن أحبابه مبتسما فينتابك إحساس بأنه يراهم جالسين حوله، يخطفك فى رحلة ممتعة عبر حكاياته فتطلب تكرارها، هادئ الطباع وجميل الروح الذى تصيبك عدوى جماله، هو فنان من طراز فريد، روائح زمن الفن الجميل لا تزال متعلقة به، وقف أمام عمالقة الفن، أبدع فى الدراما وتألق على خشبة المسرح وترك بصمته فى السينما، يقنعك بكل الأدوار هو الطيب والمحب دائما، الشرير أحيانا، الوفى على الشاشة وفى الحياة هو الفنان والقدير رشوان توفيق الذى فتح قلبه وخزائن أسراره وصندوق حكاياته فى حوار لـ"لتحرير".

• لا أمانع فى العمل مع محمد رمضان لكن بشرط.. وهذا سبب عدم حصولى على البطولة • ماسبيرو بوابة دخولى عالم الفن.. وتركت عملى كمذيع بسبب الإخراج • ماكانش ليا حظ فى السينما مثل التليفزيون.. وحب الناس عوضنى عن تكريم الدولة • علاقة روحية جمعتنى بشكرى سرحان.. و«خليته يبطل يصبغ شعره» •

• لا أمانع فى العمل مع محمد رمضان لكن بشرط.. وهذا سبب عدم حصولى على البطولة

• ماسبيرو بوابة دخولى عالم الفن.. وتركت عملى كمذيع بسبب الإخراج

• ماكانش ليا حظ فى السينما مثل التليفزيون.. وحب الناس عوضنى عن تكريم الدولة

• علاقة روحية جمعتنى بشكرى سرحان.. و«خليته يبطل يصبغ شعره»

• مشاهد العنف والبلطجة فى الدراما جريمة.. والدولة لازم تمنع هذه الأعمال

• كريم عبد العزيز ابن أصول.. وياسر جلال ابنى.. وأعشق رامز

• شُفْت السادات فى المنام لابس بدلة التشريفة قبل استشهاده

• أحببت زوجتى بجنون طوال 62 سنة.. وأزور قبرها أسبوعيا

• التمثيل كل حياتى.. ومنعت ابنتى رغم موهبتها

- حدثنا عن نقطة بدايتك؟

بدأت حياتى فى التليفزيون وكان وجهة العاملين فى الأوساط الفنية بما فيها التمثيل والإنتاج والإخراج، وحضرت افتتاح مبنى ماسبيرو عام 1960 فى حضور الرئيس عبد الناصر، وكان عملى حينها "مدير استوديو" وبعدها شغلت منصب مساعد مخرج مع الراحل كمال أبو العلا أحد أفضل فنيى المونتير فى مصر، وتدربت على يده برفقة 16 شابا من خريجى معهد التمثيل نعمل مساعدى إخراج "كان نفسنا نطلع على الهوا" ونجحت فى الاختبارات كمذيع فى التليفزيون، وقدمت برامج للشباب.

وفكرت والراحل أحمد توفيق والفنان عزت العلايلى فى نقل المسرح للتلفاز، وقدمنا مذكرة بتلك الفكرة وحظيت بموافقة مسؤولى ماسبيرو ومن ثم جاءت مرحلة تكوين فرقة فكانت أول مسرحية "شىء فى صدرى" للمخرج السيد بدير الذى حقق نجاحا باهرا لمسرح التليفزيون الذى بدأ بثلاث فرق ضمت كبار الممثلين أبرزهم: حمدى أحمد، يوسف شعبان، فؤاد أحمد وحسن مصطفى ووصل عددها إلى 7 فرق إحداها للزعيم عادل إمام لتغزو مسارح التليفزيون أنحاء البلاد.

- هل خطفك التمثيل من العمل كمذيع؟

نعم، تركت عملى كمذيع مكتفيا بالإخراج "التمثيل كل حياتى.. كنت بامثل وأنا فى رابعة ابتدائى".

- كيف كانت بدايتك فى السينما؟

أول فيلم قدمته "الجزاء" برفقة شمس البارودى ثم حصدت جائزة التمثيل عن دورى بفيلم "جريمة فى الحى الهادى" للمخرج حسام الدين مصطفى، وقدمت فيلم "نادية" مع سعاد حسنى لكن الدور الأكبر لى طيلة حياتى الفنية جاء بـ"الأنثى والذئاب" حتى إن عادل أدهم أخبرنى "إنت بطل الفيلم" لكن "ماكانش ليا حظ فى السينما مثل التليفزيون".

- رغم امتلاكك مواصفات البطل لم تقدم دور البطولة المطلقة فى السينما؟

كل واحد بياخد نصيبه وما كتبه له الله، أنا انطوائى وأفتقر إلى شبكة العلاقات وهى مهمة جدا فى مجال الفن "كنت أخلص شغلى وأروح البيت على طول".

- الراحل شكرى سرحان له مكانة خاصة عندك.. حدثنا عن السبب؟

كان بداخلى منذ الطفولة دون أن أدرى، إذ كان "سرحان" يقيم فى شارع مجاور لـ"المبتديان" وسط العاصمة، وكنت أساعده "شاب وسيم قدامى أقعد أتفرج عليه" وتقابلت معه فى مسلسل "يا ليل يا قمر" أثناء عملى كمساعد مخرج للقدير جلال الشرقاوى. ونشأت علاقة روحية بيننا، وكان ملتزما دينيا وصارما بشكل كبير وبمثابة أخ لى و"خليته يبطل يصبغ شعره وقلت له ربنا عمل التجاعيد علشان الشعر الأبيض".

- ماذا عن عادل إمام؟

ممثل عظيم وعبقرى فى تاريخ مصر جاء من كلية كلية الزراعة وكان حسين كمال يخرج أول مسرحية له اسمها "ثورة قرية" بطولتى وصلاح قابيل وكان عادل ممثلا موهوبا، وقدم دور فلاح بسيط يبيع حلاوة المولد، ورغم قلة المشاهد كان المسرح يضج بالضحك عندما يصعد "إمام" خشبة المسرح مرددا جملة "حلاوة سمسمية بمليم الوقية" وتكرت تلك الذكريات أثناء مشاركتى معه فى مسلسل "عفاريت عدلى علام".

- بذكر الدراما كيف ترى حالها الآن؟

زمان كان الخلاف بين أسامة أنور عكاشة والرقابة على مساحة من الحريات وليس الألفاظ التى تستخدم الآن فى الدراما "التليفزيون بيجيلك لحد بيتك يعنى ضيفك ماينفعش نشوف ناس بتقول ألفاظا خارجة غير لائقة أو مشاهد عنف وبلطجة.. لازم الدولة تقضى على هذه الأعمال وتعود للإنتاج مرة أخرى" خاصة أن مشاهد العنف والبلطجة فى الدراما جريمة. وأفضل الكاتب صاحب الشخصية المستقلة فى الكتابة وليس ورش السيناريو "أشوف سيناريو أبقى عارف مين اللى كاتبه، محفوظ عبد الرحمن أو جلال عبد القوى".

- قدمت العديد من المسلسلات الدينية.. ما سبب اختفائها سنوات؟

مرحلة ممدوح الليثى كانت أغنى مرحلة فى الإنتاج بالتليفزيون لكن لا يوجد "منتج خاص" يمتلك القدرة على إنتاج مسلسل دينى لأن تكلفته مرتفعة، والدولة وحدها قادرة على تحملها لأن "المنتج عايز يكسب".

- كيف حال المسرح حاليا؟ وما رأيك فى تجربة مسرح مصر؟

أقدم حاليا مسرحية "حب رايح جاى" بعد سنوات لم أقف خلالها على خشبة المسرح.وأرى أن المخرج خالد جلال "أكاديمية متنقلة" ومشروعاته الفنية أخرجت مجموعة من الممثلين الشباب استعان بهم الفنان أشرف عبد الباقى لتقديم "مسرح مصر"، وحقق بعضهم نجاحا كبيرا منحتهم الفرصة لدخول عالم السينما، فى إشارة لنجاح التجربة بغض الطرف عن مسماها "مسرح أو اسكتش" لا سيما أن اسكتشات "ساعة لقلبك" قدمت فؤاد المهندس ومحمد عوض وأمين الهنيدى.

- ماذا عن جيل الممثلين الشباب الذين عملت معهم؟

كريم عبد العزيز حبيبى وابن أصول وقدم معى مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وياسر جلال "ابنى" وأتذكر أن ظهوره الأول جاء فى "لن أعيش فى جلباب أبى" وطالبته وقتها "ربى شنبك هاتبقى زى رشدى أباظة"، وأعشق شقيقه رامز جلال فهو ممثل جيد حظى بإشادة المخرج محمد فاضل عن دوره بمسلسل "زينات والسبع بنات" لكن ماينفعش يجيبنى فى برامج المقالب بتاعته".

- هل توافق على الظهور فى عملٍ بطولة محمد رمضان؟

أوافق لو دورا جيدا بعيدا عن العنف والبلطجة.

- البعض يبرر تلك النوعية من الأعمال بأنها تعرض الواقع.. ما تعليقك؟

مصر جنة الله على الأرض "ولا هما جايين فى منطقة العشوائيات بس وشغالين، مصر مليانة خير، ولا بد أن تركز الدراما والسينما على الموضوعات الإنسانية".

- جمعتك ذكريات مع بعض الفنانين الذين تعاونت معهم فماذا عنهم؟

ممدوح عبد العليم كان يؤدى أدوارى وهو طفل، وشاركته "الضوء الشارد" و"الحب وأشياء أخرى" وهو فنان جميل والفضل فى إبراز موهبته يرجع للمخرجة إنعام محمد على، أما فاتن حمامة فكانت "عبقرية" وعملت معها فى "ضمير أبلة حكمت" وسعاد حسنى "الجميلة" وماجدة "الرائعة" ونادية لطفى "الهانم" وفاروق الفيشاوى فنان جميل كان محبا للحياة وصلاح السعدنى ممثل فذ، وعزت العلايلى فنان كبير إضافة إلى براعته فى الكتابة وصوته الحسن، وأحمد زكى ومحيى إسماعيل عباقرة التقمص، وعمر الشريف لديه حكمة وفلسفة غريبة.

- ماذا عن عبد الحليم حافظ؟

أتذكر المرة الأولى التى قدم فيها عبد الحليم أغنية "صافينى مرة" على رقص تحية كاريوكا "ماعرفتش ترقص" فجلس فى استراحة المسرح القومى بالإسكندرية ممسكا رأسه بيديه، فربتت على كتفه أثناء خروجها وأخبرته "الأغانى دى ماتترقصش.. ياريتنى ما رقصت".

ولا يعلم الغالبية كيف كانت "كاريوكا" عابدة محبة لأعمال الخير إذ كنت ألتقيها فى المدينة المنورة "تقولى بقالى 15 يوم قدام القبة الخضراء بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام".

- ماذا عن الرؤى والأحلام التى تسمعها؟

أشاهد رؤى سريعة، إحداها لعبد الحليم حافظ بعد وفاته هامسا "لأ يا أستاذ رشوان.. لأ" وكأنه حزين من حديثى بكونه تلميذا لمحمد الموجى فتوقفت عن ترديد تلك العبارة بعدها.

وشاهدت فى رؤية الرئيس الراحل أنور السادات "لقيته بيحط إيده على كتفى الشمال ولابس بدلة التشريفة وبيقولى بصوت عال لا إله إلا الله" وتحدث مع حسب الله الكفراوى -حينها- الذى أخبرنى "السادات شهيد وقتل مظلوما" حتى إن شقيقته سكينة السادات أكدت لى أن السادات لم يترك فى بيته سوى 4500 جنيه مما اضطر زوجته "جيهان" للخروج للعمل.

- هل سمعت أصواتا أخرى من العالم الآخر؟

نعم، همس لى صوت وقال لى "ابنك توفيق مات" وتوفى بعد شهر وكان عمره 40 سنة و"ماكانش عنده حاجة وطلب يروح الحج وهو عنده 16 سنة" كما لا أنسى رؤيتى والدى عقب أدائى مناسك الحج له عام 1974 وقال لى "متشكر يا رشوان".

وفى إحدى المرات أديت عمرة لوالدتى المتوفاة تمنيت وقتها "يا ريت العمرة وصلتك يا أمى"، وفوجئت بها فى المنام تحدثنى عبر الهاتف وسألتها "بتتكلمى منين يا أمى؟" فرد صوت رجل "من بقالة المؤمنين".

وتنبأت بحمل زوجة الفنان يحيى شاهين بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب، وأخبرت الفنان فريد شوقى آنذاك بتلك الرؤية، وسألت "شاهين" إذا كانت زوجته حاملا أم لا؟ فأجاب بالنفى وقرأنا الفاتحة بنية أن تنجب زوجته، الأمر الذى حدث فى نفس العام.

- ما تفسيرك لهذه الأصوات؟

روحانيات، أنا لا أكف عن ذكر الله، وأواظب على قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا منذ عام 1962، وأحب الصوفيين لأنهم بسطاء.

- هل رأيت أحدا من الأنبياء؟

نعم، رأيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) مرتين "ونفسى أشوفه تانى" ورأيت سيدنا إبراهيم جالسا على سجادة الصلاة.

- ما علاقتك بالشيخ الشعراوى؟

"مافيش أجمل منه.. وأعتبره وليا من أولياء الله الصالحين" وأشاد بدورى فى مسلسل "الأبطال" من خلال مقال كتبه محمود سعد فى جريدة الأخبار "يقولِّى برافو يا توفيق" وقابلته وأهدانى مصحفين، وعلى النقيض فى إحدى المرات هاجمنى شخص متشدد أثناء خروجى من المسجد أخبرنى "أعمالك بتعطل الناس عن الصلاة".

- لماذا لم تكرم الدولة رشوان توفيق؟

الحمد لله، كُرمت من مهرجان التليفزيون كفنان قدير، ويكفينى حب الناس الذى ظهر بصورة لم أتخيلها عند وفاة زوجتى "ناس كتير بتكلمنى من أمريكا ماعرفش جابوا رقمى منين.. وكتبوا على فيسبوك الزحف إلى جنازة زوجة رشوان توفيق".

- حدثنا عن علاقة الحب والوفاء لزوجتك؟

أنا رجل أحب زوجته 62 سنة إذ إنها شاركتنى رحلة كفاحى "ولو حصل لى حاجة ماكانتش هاتتخلى عنى.. ست اديتنى عمرها وحياتها" وأدت فريضة الحج 7 مرات. "عمرى ما خُنتها وفى عز ما بنتخانق كنت باقولها يا حبيبتى وهى تقولى يا حبيبى" ومنذ وفاتها أتحدث معها أينما وطئت قدماى جنبات الشقة التى جمعتنا، كما أن صورتها لا تفارق واجهة هاتفى، وأزور قبرها أسبوعيا.

- لماذا تخوفت من دخول ابنتك المذيعة عالم الفن؟

هبة قبل عملها مذيعةً عرض عليها المنتج ممدوح الليثى بطولة 3 أفلام لصلاح أبو سيف لكن رفضت خوفا عليها لأن "شغلانة الفن قاسية وصعبة رغم أنها موهوبة".

- هل أحد من عائلتك لديه ميول فنية؟

حفيدتى بطلة مصر فى إلقاء الشعر.