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مصر تعلن رفضها لبيان الخارجية الإثيوبية بخصوص سد النهضة

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر أمس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، مضيفة "أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
وأكدت الخارجية المصرية، أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وأوضحت:
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هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
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توفير ورقابة.. 3 توجيهات من السيسي بشأن السلع وضبط الأسواق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وتناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
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الهضيبي:استحالة إجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن هناك وجهتين نظر من الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات سواء "الشيوخ أو النواب"، الأولي تؤيد إجراء الانتخابات بـ 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي، ووجهة النظر الثانية من بعض الأحزاب تؤيد إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما يرد القليل من الأحزاب السياسية.
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إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة

دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر النيل، وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين تحويل الأموال لتمويل المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ويصف الجانب الإثيوبي، الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه غير مقبول على الإطلاق، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي المصب مصر والسودان، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.
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السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
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مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
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إثيوبيا تواصل العناد: سنملأ سد النهضة بالتوازي مع عملية البناء

أعربت إثيوبيا، اليوم السبت، عما سمته «خيبة أملها» من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة، إذ أفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين، بأنَّ أديس أبابا ستواصل «عمليات بناء السد» بجانب بدء «عملية ملء البحيرة». وأضاف البيان، أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة، أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية.
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