جريمة

إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
أسفر الحادث عن إصابة كلا من: صالح عيد مسلم 25 عاما، وسامية عبده 43 عاما، وأحمد فرج 28 عاما، ومحمود حسين 19 عاما، وأحمد عيد 23 عاما، وأحمد عبد الله 23 عاما، وفراج رمضان 17 عاما، وعبد القادر فرج 18 عاما، ومبارك سعد حسين 43 عاما، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا. وأصيب كلا من: فرحة عبد الباسط 17 عاما، وأحمد
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جثة-فى-شقة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.
حادث المنيب-4

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
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20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.
حريق-الدرب-الاحمر (1)

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
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حادث المنيب-4

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
جثة (5)

جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
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مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.
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السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
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