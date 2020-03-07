إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م

حادث - أرشيفية

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: صالح عيد مسلم 25 عاما، وسامية عبده 43 عاما، وأحمد فرج 28 عاما، ومحمود حسين 19 عاما، وأحمد عيد 23 عاما، وأحمد عبد الله 23 عاما، وفراج رمضان 17 عاما، وعبد القادر فرج 18 عاما، ومبارك سعد حسين 43 عاما، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا. وأصيب كلا من: فرحة عبد الباسط 17 عاما، وأحمد