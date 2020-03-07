هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م

وزيرة الصحة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تحركت على أرض الواقع لمتابعة مسارات السياح الأجانب الذين أعلنت دولهم إصابتهم بكورونا، وثبت أن نقطة الربط الوحيدة بينهم كانت رحلة نيلية على مركب سياحي التقوا فيها.وأضاف مدبولي، أن الأجهزة الطبية والوقائية وصلت إلى بؤر الإصابة للفحص الظاهري لكل الفوج