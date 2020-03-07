سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تحركت على أرض الواقع لمتابعة مسارات السياح الأجانب الذين أعلنت دولهم إصابتهم بكورونا، وثبت أن نقطة الربط الوحيدة بينهم كانت رحلة نيلية على مركب سياحي التقوا فيها.وأضاف مدبولي، أن الأجهزة الطبية والوقائية وصلت إلى بؤر الإصابة للفحص الظاهري لكل الفوج
اقرأ المزيد
سامح-شكرى (1)

مصر تعلن رفضها لبيان الخارجية الإثيوبية بخصوص سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر أمس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، مضيفة "أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
عبد الفتاح السيسى (1)

توفير ورقابة.. 3 توجيهات من السيسي بشأن السلع وضبط الأسواق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وتناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارًّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
ياسر-الهضيبى

الهضيبي:استحالة إجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن هناك وجهتين نظر من الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات سواء "الشيوخ أو النواب"، الأولي تؤيد إجراء الانتخابات بـ 75% للقائمة المغلقة و25% للفردي، ووجهة النظر الثانية من بعض الأحزاب تؤيد إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما يرد القليل من الأحزاب السياسية.
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة- زايد

2166 مشتبها و15 مصابا.. الصحة تقدم كشف حساب كورونا في 66 يوما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزا في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، عدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها، موضحة أن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها اليوم، حاملة للفيروس، بدون أى أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

«ننتظر نص اتفاق واشنطن».. «عليا مياه النيل» تستعرض تطورات سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير الجارى، فى إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]