جامعة جنوب الوادي تكرم الفنانة إلهام شاهين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م

إلهام شاهين

حفلا فنيا كبيرا، أحياه شباب الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ترحيبا بالفنانة إلهام شاهين، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الجامعة وعمداء الجامعة. وقدمت إلهام خلال الكلمة التي ألقتها الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة، وقالت كلمة تحفيزية لشباب الجامعة، وأبدت إعجابها بصوت مطربة شابة أحيت الحفل بأغنية مستنياك لعزيزة جلال. وتسلمت درع التكريم من نائب رئيس الجامعة كما تم تكريم سيد فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين في مهرجان الأقصر بفيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكري الذي حصد العديد من الجوائز، وتم عرضه في حفل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وحصد فيلم "يوم للستات" 7 جوائز من مهرجانات دولية، حيث شارك في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصلت ناهد السباعي على جائزة