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جامعة جنوب الوادي تكرم الفنانة إلهام شاهين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
حفلا فنيا كبيرا، أحياه شباب الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ترحيبا بالفنانة إلهام شاهين، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وفي ضيافة رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الجامعة وعمداء الجامعة. وقدمت إلهام خلال الكلمة التي ألقتها الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة، وقالت كلمة تحفيزية لشباب الجامعة، وأبدت إعجابها بصوت مطربة شابة أحيت الحفل بأغنية مستنياك لعزيزة جلال. وتسلمت درع التكريم من نائب رئيس الجامعة كما تم تكريم سيد فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.
وشاركت الفنانة إلهام شاهين في مهرجان الأقصر بفيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكري الذي حصد العديد من الجوائز، وتم عرضه في حفل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وحصد فيلم "يوم للستات" 7 جوائز من مهرجانات دولية، حيث شارك في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصلت ناهد السباعي على جائزة
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«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.
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مؤلف «صندوق الدنيا»: الفيلم يكشف وجوه القاهرة المتعددة

قال السيناريست أسامة حبشي مؤلف فيلم "صندوق الدنيا" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، إن الفيلم يكشف وجوه القاهرة العديدة ويقدم شكلا جديدا مغايرا لمنطقة وسط البلد من خلال شخصيات مختلفة وجديدة على الشاشة كشخصية "حاتم" التي قدمها باقتدار عمرو القاضي، وكذلك شخصية "عصفور" التي قدمها الفنان أحمد كمال. ونوه حبشي: بشخصية "آدم" الكاتب التي قدمها المبدع خالد الصاوي، وكذلك شخصية "عبد الدايم" الريفي التي جسدها الرائع باسم سمره وشخصية "سيد مرجيحة" للفنان علاء مرسي، وأيضا "فاطمة" التي قدمتها النجمة رانيا يوسف.
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الأسبوع المقبل.. أمير كرارة يستأنف تصوير «الاختيار»

يستأنف الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد «الاختيار»، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان، الأسبوع المقبل، إذ تدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل. المسلسل بطولة أميركرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية «كلبش» الذي قدموها سويا، من إنتاج «سينرجي».
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سر الكينج.. محمد منير يحيي حفلا في أسوان

أحيا الفنان محمد منير اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان، تحت اسم "سر الكينج"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إذ غنى: "الحياة للحياة، هوّن يا ليل، عالم واحد، نعناع الجنينة، سحر المغنى، شمندورة، النيل". وكان الكينج، قد أجرى حوارا مع عمر طاهر في "Red Bull"، كشف خلاله رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة".
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محمد أنور: غنيت مهرجان قدام هاني شاكر.. وماتمنعتش

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«غياب تام للفنانين».. أحمد عزمي يكشف عن موعد عزاء والده

أعلن الفنان أحمد عزمي، أنه سيتلقى عزاء والده يوم الأحد المقبل بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، وتوفي والد أحمد عزمي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بعد ظهر اليوم، وسط غياب كبير للفنانين، حضر منهم الفنان كريم الحسيني ومنير مكرم. كان «عزمي» قد شارك في مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج تامر كرم.
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آيتن عامر بعد «الأخ الكبير»: نشكركم على حسن المتابعة

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" تحتفل فيه بنهاية عرض مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، ومدير التصوير محمد عزمي، وقالت: "مبسوطين جدا بأن العمل عجبكم، وسعداء بردود الفعل على الحلقة الأخيرة وإن شاء الله العمل القادم سوف يكون أقوى، نشكركم على حسن المتابعة".
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