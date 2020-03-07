تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م

الأهلي - الزمالك

تأهل فريقي الأهلي والزمالك، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب الأحمر موعدًا مع الوداد المغربي، فيما يلاقي الفارس الأبيض نظيره الرجاء المغربي، وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين،، بينما تأهل الفارس الأبيض إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف، في لقاء الأمس مستفيدًا من فوزه في الاياب بلاثة أهداف لهدف.

وضرب الزمالك موعدًا في نصف النهائي مع فريق الرجاء المغربي الذي أقصى مازيمبي الكونجولي، فيما يلاقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، الذي تأهل على حساب النجم الساحلي التونسي. وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل موعدا لإقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال، بينما