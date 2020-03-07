رياضة

تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م
الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك
تأهل فريقي الأهلي والزمالك، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب الأحمر موعدًا مع الوداد المغربي، فيما يلاقي الفارس الأبيض نظيره الرجاء المغربي، وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين،، بينما تأهل الفارس الأبيض إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف، في لقاء الأمس مستفيدًا من فوزه في الاياب بلاثة أهداف لهدف.
وضرب الزمالك موعدًا في نصف النهائي مع فريق الرجاء المغربي الذي أقصى مازيمبي الكونجولي، فيما يلاقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، الذي تأهل على حساب النجم الساحلي التونسي. وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل موعدا لإقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال، بينما
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سيد عبدالحفيظ

عبد الحفيظ بعد تأهل الأهلي: أريد الاطلاع على جواز سفر جاساما

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "المباراة كانت صعبة جدا أمام فريق صن داونز المحترم، لكن شخصية النادي الأهلي كانت موجودة، السؤال هو كيف لفريق مثل صن داونز وبلد مثل جنوب إفريقيا، نظمت كأس عالم أن يخوض المباريات في الظهيرة، حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء الصعبة هنا، اللاعبون لم يبخلوا بأي نقطة عرق وكان من الممكن أن نحقق المكسب، لكن علينا ألا ننسى أن أمامنا مشوارا مهما وهدفنا التتويج باللقب".
علي معلول

معلول: زوجتي توقعت إحرازي هدفين في صن داونز

عبر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
محمد الشناوي

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
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محمد الشناوي

أول تعليق من الشناوي على تأهل الأهلي لنصف النهائي

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنهم نفذوا وعدهم للجماهير بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين.
الاهلي- وصن -داونز (2)

الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

تأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من المسابقة القارية، مسفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين نظيفين، وينتظر المارد الأحمر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، علمًا بأن الأخير فاز في الإياب بهدفين نظيفين، خارج أرضه.
الزمالك- والترجي (5)

أحمد مرتضى منصور: الزمالك شرّف مصر وقدّم ملحمة

تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث صرّح أحمد مرتضى لإم بي سي مصر: "توقعنا هذه الأجواء في رادس، وأود شكر مرتضى منصور لأن الناس لا تعرف ماذا فعل خلال هذا الشهر، لقد كان شهرا صعبا على الجميع". وأكمل: "اعتدنا أن تطارد المشكلات الزمالك، وصرنا الآن مترقبين المشكلة التي سيفتعلونها للزمالك الأسبوع المقبل، وكان يوجد شحن جماهيري كبير في تونس، ومرتضى منصور كان يتصل بنا 10 مرات يوميا للاطمئنان على البعثة، ولفترة طويلة ابتعدنا عن مكانتنا بين كبار القارة، والآن عدنا إلى مكانتنا الطبيعية في الساحة".
طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
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