بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م

حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.

وتبين بالفحص والمعاينة، أنهما لقيا مصرعهما مختنقين، بسبب حدوث تسرب غاز داخل الشقة، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بالتصريح بدفن الجثث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته، واستدعاء أهليتهم لسماع أقوالهم.