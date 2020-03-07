جريمة

بسبب تسرب الغاز.. مصرع عروسين في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
حادث مأسوي شهدته منطقة منشأة القناطر، حيث عثر على جثتي عروسين داخل شقتهما، وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز، وانتقلت قوة أمنية على الفور لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر.

وتبين بالفحص والمعاينة، أنهما لقيا مصرعهما مختنقين، بسبب حدوث تسرب غاز داخل الشقة، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بالتصريح بدفن الجثث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته، واستدعاء أهليتهم لسماع أقوالهم.

حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
حادث المنيب-4

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
حريق-الدرب-الاحمر (1)

20 ورشة و18 سيارة إطفاء.. كواليس حريق الدرب الأحمر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الضخم الذي التهم نحو 20 ورشة أحذية ومحلا تجاريا بالقرب من مسجد أبوحريبة بالدرب الأحمر، ودفعت الحماية بـ18 سيارة إطفاء وخزانين، وتمكنت من محاصرة كرات اللهب دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداد النيران الوصول للأماكن الأثرية القريبة، وجاري عمليات تبريد الموقع.
حريق-الدرب-الاحمر (1)

السيطرة على حريق ضخم في عدد من المحلات بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم، اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، بالقرب من مديرية أمن القاهرة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق ضخم داخل محلات أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 26 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلبت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 113 امام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ما تسبب في إصابة 26 عاملا من مستقليها، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
حادث المنيب-4

بينهم رضيع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك بالطريق ما بين قرية أتليدم وأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم "رضيع" وإصابة 7 آخرين، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين، وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك، وأسفر عن مصرع كلا من: محمد سيد 39 عاما، وفاطمة صقر 35 عاما، ورمضان علي، عمره عامان.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع وكيلي وزارة الأوقاف في حادث ببني سويف

لقي وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير أثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة - بني سويف" الجديد اتجاه الزعفرانة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ومصرع شخصين من مستقليها، وتم نقل جثت المتوفيين بسيارات الإٍسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".
حريق

مصرع ربة منزل وطفلتيها في حريق بالشرقية

واقعة مأساوية شهدتها منشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس راح ضحيتها ربة منزل وطفلتاها إثر نشوب حريق في منزلهما. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس. ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]