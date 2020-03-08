سعر الدولار اليوم الأحد 8 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وسجل سعر