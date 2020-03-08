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سعر الدولار اليوم الأحد 8 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وسجل سعر
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وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
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132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
منجم- ذهب (3)

خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 7 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.58 جنيه، ونحو 15.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.54 جنيه، ونحو 15.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.58 جنيه للبيع، و15.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
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