مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص

استثمارات أجنبية مباشرة

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة تتركز في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري، والسياحة. وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط