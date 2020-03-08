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مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص
استثمارات أجنبية مباشرة
استثمارات أجنبية مباشرة
كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة تتركز في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري، والسياحة. وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط
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وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
منجم- ذهب (3)

خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: حل القضية السكانية يقع على عاتق كل مؤسسات

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية. وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة، وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

5 ملايين مستفيد من برنامج تنمية الصعيد

أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا خلال عام 2019. جاء ذلك خلال لقائه مع فريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط.
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