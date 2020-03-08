خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تعتزم مصر طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري، حيث يعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، والمنتج فعليًا هو منجم السكري

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

منجم ذهب

تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.

مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب كل أربعة أشهرتعتزم الحكومة طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر كل أربعة أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها.ومن المقرر أن يتم إصدار تراخيص للشركات الفائزة في المزايدة، من جانب هيئة الثروة المعدنية، بدلا من إصدار قانون باتفاقية، وذلك تيسيرا