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خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تعتزم مصر طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري، حيث يعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، والمنتج فعليًا هو منجم السكري
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
منجم ذهب
منجم ذهب
تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب كل أربعة أشهرتعتزم الحكومة طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر كل أربعة أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها.ومن المقرر أن يتم إصدار تراخيص للشركات الفائزة في المزايدة، من جانب هيئة الثروة المعدنية، بدلا من إصدار قانون باتفاقية، وذلك تيسيرا
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وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
الدولار

مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.
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سبائك-ذهب (4)

164 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية فبراير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.588 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 164 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.510 مليارات دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 53 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
سبائك-ذهب (4)

123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
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