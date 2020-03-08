132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص

مكتب بريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.

وبالنسبة للمعاشات المنصرفة، فقد بلغت قيمتها نحو 78.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 74 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتهـا 5.8%، بينما بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 247.3مليون جنيه عام 2018-2019، مقابل 200.9 مليون جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 23.1%.وأوضح جهاز