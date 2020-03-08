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132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص
مكتب بريد
مكتب بريد
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
وبالنسبة للمعاشات المنصرفة، فقد بلغت قيمتها نحو 78.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 74 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتهـا 5.8%، بينما بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 247.3مليون جنيه عام 2018-2019، مقابل 200.9 مليون جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 23.1%.وأوضح جهاز
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وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
منجم- ذهب (3)

خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
الدولار

مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.
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الدولار

مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.
معاشات (4)

التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الخميس، إن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد صرف معاشات بقيمة 7 مليارات جنيه بإجمالي حركات صرف 4.56 مليون حركة. جاء ذلك بحسب تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ختام الأسبوع الأول. وقالت الوزارة، إن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغ نحو 653 ألف حالة.
الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.
موسم جني القطن-15

6.3% تراجعًا في صادرات القطن المصري خلال 2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة ربع السنوية للقطن الربع الأول (سبتمبر/نوفمبر) للموسم الزراعي 2019-2020. وقال الجهاز، إن إجمالى صادرات القطن بلغت 3.114ألف قنطار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 1.186 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 6.38% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن. وبلغ إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية 3.29 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2019 ) مقابل 7.25 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 1.14% وذلك لزيادة الإنتاج.
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