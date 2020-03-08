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هل يعود عبد المهدي إلى الحكومة العراقية من جديد؟

الخبير القانوني علي التميمي أكد عدم إمكانية إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مبينا أن القاعدة الدستورية تقول "الساقط لا يعود"
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص
عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
بعد أكثر من 3 أشهر من الفراغ الحكومي الذي تعيشه العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي، لم يتفق العراقيون حتى الآن على الشخصية التي يمكن أن تقود الدولة لتملء هذا الفراغ في غياب اتفاق بين الطبقة السياسية والشارع على اسم يرضي الطبقة السياسية والشارع في وقت واحد. وبدأت تلوح في الأفق بوادر تشير إلى احتمالية عودة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ،رغم مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر.
إلا أنه يبدو أن هذا المطلب سيظل بعيد المنال وهو ما يعمق الأزمة التي تعيشها هذا البلد. تحالف شيعي سني كردي مصادر سياسية كشفت عن بوادر على إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لمنصبه من جديد، عبر تشكيل تحالف شيعيّ سنيّ كرديّ، مدعوم من إيران. وبعد فشل البرلمان 3 مرات، في عقد جلسات تصويت على
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مصادر تونسية: انتحاريان نفذا تفجير إرهابي قرب السفارة الأمريكية

ذكرت مصادر أمنية للتلفزيون الوطني التونسي أن التفجير الانتحاري الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، نفذه إرهابييان اثنان عمدا اليوم الجمعة، قرب دورية أمنية متمركزة في المكان. وبعد قليل من سماع دوي انفجار قوي في العاصمة تونس، نشرت وسائل إعلام تونسية صورا لمكان الانفجار الذي نفذه الإرهابيان على متن دراجة نارية بحسب شهود عيان.
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رئيس المفوضية الإفريقية: لم ولن نبخل بمساعدة السودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتحاد لم ولن يبخل بأي جهد لمساعدة السودان في الحالة الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منظمة تمويلية، ولكن له صوت في المجتمع الدولي، ونقوم باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة الانتقالية . وأضاف فكي، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم في ختام زيارته للسودان ، أنه جاء إلى السودان مع وفد رفيع المستوى للوقوف على الأحوال بعد 6 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي الذي أشرفت الوساطة الافريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أنه التقى بجميع الفاعلين وعلى كل المستويات وأجرى معهم نقاشا صريحا وعميقا وأخويا حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الانتقالية.
فيروس- كورونا (3)

لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
السودان

23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.
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كورونا

لمواجهة كورونا.. إغلاق دوائر حكومية في العراق

أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل، إذ قال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته قناة «السومرية نيوز»: «إن محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين».
تظاهر بالكمامات

رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس. وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.
محمد توفيق علاوي

«مستقلة».. رئيس الوزراء العراقي يُعلن تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون العراقي: «إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة»، واعدًا بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية»، داعيًا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي»، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه، وففًا لسكاي نيوز.
مظاهرات في العراق

«النجف» تنزف.. وقمع المتظاهرين في العراق لا ينتهي

تصاعدت الأحداث في العراق بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا النجف وكربلاء نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين العناصر الموالية لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الممثلة فيما يطلق عليهم "أصحاب القبعات الزرقاء" والمتظاهرين الرافضين لاختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة. وشهدت النجف مساء الأربعاء "أحداثا دامية"، أسفرت عن مقتل 8 متظاهرين، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف، وأحكم أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها، وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر.
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