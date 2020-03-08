تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

البورصة المصرية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.

وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق بتراجع بنسبة 3.37%. وجاءت تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل