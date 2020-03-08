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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى نحو 628.2 مليار جنيه، في مقابل نحو 644.5 مليار جنيه خلال جلسة الخميس الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30 »بنسبة 2.34% إلى مستوى 12058 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.81%، وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.
وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق بتراجع بنسبة 3.37%. وجاءت تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم.  وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل
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وزير-الماليه

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.
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132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
منجم- ذهب (3)

خريطة التنقيب عن الذهب في مصر قبل المزايدة العالمية

تبدأ الحكومة في طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والنحاس والذهب منتصف شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ويبلغ إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية حوالي 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
الدولار

مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لنحو 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بزيادة مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام المالي 2018-2019، والتي بلغ خلالها صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 1.4 مليار دولار. وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019.
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بورصة (2)

كورونا يكبد البورصة خسائر بقيمة 22.5 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 22.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 644.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 3.37%. وجاءت تراجعات البورصة المصرية بالتزامن مع تراجع الاسواق العالمية والخليجية كنتيجة لحالة الذعر والخوف من انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على اقتصاديات دول العالم. وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
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