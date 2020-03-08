حار نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة الصغرى العظمى القاهرة 12 27 شبين الكوم 11 26 طنطا 11 26 دمنهور 12 25 الإسكندرية

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 12 27

شبين الكوم 11 26

طنطا 11 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 13 24

بلطيم 12 24

مطروح 10 23

السلوم 10 27

سيوة 9 25

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

الزقازيق 12 27

الإسماعيلية 10 27

السويس 12 25

العريش 11 21

رفح 10 20

رأس سدر 14 24

نخل 07 25

نويبع 16 26

طابا 12 24

كاترين 05 20

الطور 15 26

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 16 27

مرسى علم 16 26

الفيوم 11 27

بني سويف 11 27

المنيا 11 28

أسيوط 10 28

سوهاج 11 29

قنا 12 29

الأقصر 13 30

أسوان 14 31

أبو سمبل 15 30

الوادي الجديد 10 29

شلاتين 18 26

أبو رماد 19 25

حلايب 18 25

رأس حدربة 18 24





