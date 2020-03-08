سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الشحن الجوي يواصل الهبوط.. انخفاض الطلب 3.3% في يناير 2020

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
الشحن الجوي
الشحن الجوي
للشهر العاشر علي التوالي، تسجل معدلات أحجام الشحن الجوي تراجعا في الأسواق العالمية فيما تواصلت ضربات فيروس كورونا لتكمل ما أنجزته الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النقل الجوي ونقل البضائع خاصة. ووفقا للأرقام التي كشفها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا فقد انخفضت مستويات الطلب "المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر" بنسبة 3.3% خلال شهر يناير 2020 قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق.
ولفت المدير التنفيذي للإياتا ألكساندر دو جونياك أنه على الرغم من التفاؤل بأن انخفاض حدة توترالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من شأنه تحسين واقع القطاع في عام 2020، إلّا أن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث أثّر بشدة على سلاسل التوريد العالمية، وبشكلٍ بسيط على أداء الشحن الجوي لشهر يناير.وقال: "وبالرغم
اقرأ المزيد
مطار-الاقصر (2)

فحص وزراء الصحة والسياحة والطيران بمطار الأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فور وصولهم لمطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزراء تم فحصهم فور وصولهم بجهاز "الإنفرارد" المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، ثم تابعوا واطمأنوا على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على كافة المسافرين.
طقس (3)

حار نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد حارّا نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد: 33 إصابة جديدة بكورونا على باخرة الأقصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إعادة تحليل الحالات التي أعلن إصابتها بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، أثبتت سلبية تحاليل 11 شخصا، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي، إضافة إلى 33 حالة جديدة تأكد إصابتهم بكورونا، مشيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المركب كان على متنها 171 شخصا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريا، وأن هناك 19 أجنبيا حاملين للفيروس، موضحة أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.
سامح-شكرى (1)

مصر تعلن رفضها لبيان الخارجية الإثيوبية بخصوص سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر أمس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن البيان الإثيوبي اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، مضيفة "أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
اقرأ المزيد من الأخبار
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

انطلاق جوائز التميز في الطيران من ثلاث فئات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن فتح باب الترشح لحوائز التنوع والشمولية من الأياتا لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع. وحددت الأياتا ثلاث فئات يمكن الترشح عنها، بينها اثنتان للسيدات، وهي: جائزة القدوة الملهمة: وتقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصبًا قياديًّا في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيِّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين

أصدرت شركة مصر للطيران، بيان لها، اليوم الأربعاء، تلعن فيه عن تأجيل استئناف رحلاتها إلى ومن الصين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت شركة مصر للطيران، قد أصدرت بيانا صحفيا، يوم الخميس الماضي، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.
مصر للطيران

الإياتا: الطلب على السفر يخسر 13% والنمو ينكمش 8%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تقييمه الأولي لتأثير تفشي فيروس كورونا يُظهر خسارة محتملة بنسبة 13? للطلب على الركاب في شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13?، بالنظر إلى النمو لشركات الطيران في المنطقة كان من المتوقع أن يكون 4.8?، فإن التأثير الصافي سيكون انكماش للعام بأكمله بنسبة 8.2? مقارنة بمستويات الطلب في عام 2019. ووفقا لهذا السيناريو، فأن ذلك يعني خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في عام 2020 لشركات النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - يتحمل الجزء الأكبر منها شركات نقل مسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها.
الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]