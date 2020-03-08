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دراسة: الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
توصل باحثون بريطانيون إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافى عن طريق تحفيز عقولهم ورفع حالتهم المزاجية. وتوصلت دراسة جديدة، نشرت فى عدد مارس لمجلة (إعادة تأهيل)، أن جلسات العلاج بواسطة الموسيقى لها تأثير إيجابى على إعادة التأهيل العصبى لمرضى السكتة الدماغية الحادة، فقد تم إجراء البحث على وحدة لإعادة تأهيل السكتة الدماغية تضم 26 سريرا فى مستشفى "أدينبروك" فى "كامبريدج " بالمملكة المتحدة، وقد شارك 177 مريضًا فى 675 جلسة من جلسات العلاج بالموسيقى العصبية (NMT) على مدار عامين.
وقال الدكتور أليكس ستريت الأستاذ فى جامعة "أنجليا روسكين" بالمملكة المتحدة "وجدت دراستنا إن العلاج بالموسيقى العصبية استقبل بحماس من المرضى وأقاربهم والموظفين".ووفقا للباحثين، يساعد العلاج بالموسيقى مرضى السكتة الدماغية من خلال تنظيم الحالة المزاجية وتحسين التركيز وتعزيز التغييرات فى الدماغ لتحسين الوظيفة،
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