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عقلك هيفضل سليم.. اتبع نظام منخفض الكربوهيدرات

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
قوة العقل
قوة العقل
الاهتمام بطعام غني بالعناصر الغذئية الهامة، والممارسة الصحية للعادات اليومية، يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، ويوفر حماية من المشكلات الصحية المتعلقة بالمخ، التي تظهر عند التقدم بالعمر، فوضحت دراسة جديدة أن اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، يعمل بفاعلية كبيرة في الوقاية من الاضطرابات العقلية، لذا عليك بادراج أطعمة مثل البندق وجوز الهند والفستق وبذور الكتان، إضافة إلى اللحوم والبروتين الحيواني، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
نشعر بالخوف من الأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر، لذا نبحث عن الأنظمة الغذائية الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة المخ على المدى البعيد، فأثبتت دراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات يعزز من قوة العقل، فكلما تقدمنا بالعمر، يفقد المخ قدرته على استقلاب الجلوكوز بفاعلية، كما أن عدم استقرار الحالة
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دراسة: الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

توصل باحثون بريطانيون إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافى عن طريق تحفيز عقولهم ورفع حالتهم المزاجية. وتوصلت دراسة جديدة، نشرت فى عدد مارس لمجلة (إعادة تأهيل)، أن جلسات العلاج بواسطة الموسيقى لها تأثير إيجابى على إعادة التأهيل العصبى لمرضى السكتة الدماغية الحادة، فقد تم إجراء البحث على وحدة لإعادة تأهيل السكتة الدماغية تضم 26 سريرا فى مستشفى "أدينبروك" فى "كامبريدج " بالمملكة المتحدة، وقد شارك 177 مريضًا فى 675 جلسة من جلسات العلاج بالموسيقى العصبية (NMT) على مدار عامين.
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حمى وصداع.. تعرف على أسباب وأعراض التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين من أكثر الحالات المرضية المزعجة، خاصة عندما تصيب الأطفال، فهم لا يمتلكون القدرة على تحمل الأعراض والآلام، ويقول الأطباء إن العلاج الأولي يتمثل في تناول مضادات للالتهابات، وإذا لم تحقق أعلى معدلات من الشفاء، يجب إجراء عملية جراحية على الفور، وبالرغم من أن اللوزتين لهما دورا فعالا في الوقاية من الالتهابات، إلا أن الالتهابات المتكررة الناتجة عنها، تجعلها غير فعالة بالجسم، لذا عند تكرار الإصابة أو العدوى، لا بد من التحدث مع الطبيب، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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لا تقلل من تناول الفواكه والخضراوات! ستصاب بالاكتئاب

ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، التي يتطلبها الجسم، بجانب الفوائد المتعددة الأخرى، على سبيل المثال يقول الأطباء تفاحة واحدة في الصباح تقيك من الأمراض، وتمنحك قيمة غذائية عالية، أما الخضراوات، فهي مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي، و وضحت آخر الدراسات أن تناول كميات قليلة من الفواكه والخضراوات، يقلل من معدلات القلق والتوتر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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كل ما هو طبيعي صحي.. أضف التوابل لنظامك الغذائي

نحرص دائما على تناول طعام صحي، غني بالمواد الغذائية النافعة للجسم، وعند الطهي يجب وضع القليل من البهارات الهندية، لاحتوائها على المعادن والفيتامينات المتطلبة، فكل نوع من التوابل لديه مذاق خاص، وبجانب ذلك تتميز بانخفاض الدهون والسعرات الحرارية، على سبيل المثال الكركم والكزبرة والقرنقل والخردل، وغيرها من الأنواع الأخرى، فقد أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها في علاج بعض الأمراض، والتعزيز من عملية الأيض، إضافة إلى كونها مضادا قويا للسرطان، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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