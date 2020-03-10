عقلك هيفضل سليم.. اتبع نظام منخفض الكربوهيدرات

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

قوة العقل

الاهتمام بطعام غني بالعناصر الغذئية الهامة، والممارسة الصحية للعادات اليومية، يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، ويوفر حماية من المشكلات الصحية المتعلقة بالمخ، التي تظهر عند التقدم بالعمر، فوضحت دراسة جديدة أن اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، يعمل بفاعلية كبيرة في الوقاية من الاضطرابات العقلية، لذا عليك بادراج أطعمة مثل البندق وجوز الهند والفستق وبذور الكتان، إضافة إلى اللحوم والبروتين الحيواني، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".

نشعر بالخوف من الأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر، لذا نبحث عن الأنظمة الغذائية الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة المخ على المدى البعيد، فأثبتت دراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات يعزز من قوة العقل، فكلما تقدمنا بالعمر، يفقد المخ قدرته على استقلاب الجلوكوز بفاعلية، كما أن عدم استقرار الحالة