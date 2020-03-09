عضلات قوية وعلاج الأرق| عصير التين صحي وغني بالمعادن

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

فوائد التين

يعتبر عصير التين من المشروبات الصحية بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتايمنات-الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم-، إضافة إلى الحديد والفسفور والصوديوم وفيتامين C، وحمض الفوليك، وبجانب القيمة الغذائية العالية، يساعد في علاج الأرق، والتخلص من الإمساك، والوقاية من حصوات المثانة، وتقليل خطورة الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة لفقدان الوزن، فيعتبر عصير التين خيار مثالي بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

يتميز عصير التين بقيمة غذائية عالية، كما يمنح الجسم عددًا من الفوائد الصحية والعلاجية، وفيما يلي بعض منها: -معالجة الأرق يؤثر عصير التين بشكل ملحوظ على الجهاز العصبي المركزي، فوضحت دراسة أنه يساعد في معالجة الصداع النصفي والأرق والقلق. -التخفيف من الإمساك نظرًا أنه غني بالألياف الغذائية، ومنخفض من