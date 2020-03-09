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عضلات قوية وعلاج الأرق| عصير التين صحي وغني بالمعادن

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م
فوائد التين
فوائد التين
يعتبر عصير التين من المشروبات الصحية بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتايمنات-الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم-، إضافة إلى الحديد والفسفور والصوديوم وفيتامين C، وحمض الفوليك، وبجانب القيمة الغذائية العالية، يساعد في علاج الأرق، والتخلص من الإمساك، والوقاية من حصوات المثانة، وتقليل خطورة الإصابة بمرض السكري، وبالنسبة لفقدان الوزن، فيعتبر عصير التين خيار مثالي بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
يتميز عصير التين بقيمة غذائية عالية، كما يمنح الجسم عددًا من الفوائد الصحية والعلاجية، وفيما يلي بعض منها: -معالجة الأرق يؤثر عصير التين بشكل ملحوظ على الجهاز العصبي المركزي، فوضحت دراسة أنه يساعد في معالجة الصداع النصفي والأرق والقلق. -التخفيف من الإمساك نظرًا أنه غني بالألياف الغذائية، ومنخفض من
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فواكه تساعد على فقدان الوزن

بازلاء وباذنجان.. أطعمة صحية ينبغي تناولها يوميًا

توجد قائمة من الأطعمة الصحية، التي يجب وضعها في الاعتبار، تمنحك القيمة الغذائية والفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال المغذيات الدقيقة والدهون والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى المعادن والكالسوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، وستجد كل هذه العناصر الغذائية الهامة في أطعمة صغيرة الحجم، منها الباذنجان غني بالمعادن، والخرشوف، غني بفيتامين C والبروتين وحمض الفوليك، والبصل الذي يعزز من صحة القلب، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
البهارات-للتخسيس

كل ما هو طبيعي صحي.. أضف التوابل لنظامك الغذائي

نحرص دائما على تناول طعام صحي، غني بالمواد الغذائية النافعة للجسم، وعند الطهي يجب وضع القليل من البهارات الهندية، لاحتوائها على المعادن والفيتامينات المتطلبة، فكل نوع من التوابل لديه مذاق خاص، وبجانب ذلك تتميز بانخفاض الدهون والسعرات الحرارية، على سبيل المثال الكركم والكزبرة والقرنقل والخردل، وغيرها من الأنواع الأخرى، فقد أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها في علاج بعض الأمراض، والتعزيز من عملية الأيض، إضافة إلى كونها مضادا قويا للسرطان، وذلك نقلًا عن "boldsky".
تقليل-الملح-في-الطعام

البيتزا والجمبري.. أطعمة شهية ولكن غنية بالصوديوم

الصوديوم من العناصر الغذائية الهامة، ويلعب دور حيوي في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، كما يساعد في استرخاء العضلات والانتقال العصبي، إضافة إلى ذلك، يعمل الصوديوم بجانب المعادن الضرورية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم، لتحقيق توازن معدلات الماء بخلايا الجسم، ومع ذلك الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي ينجم عنه أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا لا بد من التعرف على الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الصوديوم، لتجنبها من أجل الحفاظ على صحتك، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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البهارات-للتخسيس

كل ما هو طبيعي صحي.. أضف التوابل لنظامك الغذائي

نحرص دائما على تناول طعام صحي، غني بالمواد الغذائية النافعة للجسم، وعند الطهي يجب وضع القليل من البهارات الهندية، لاحتوائها على المعادن والفيتامينات المتطلبة، فكل نوع من التوابل لديه مذاق خاص، وبجانب ذلك تتميز بانخفاض الدهون والسعرات الحرارية، على سبيل المثال الكركم والكزبرة والقرنقل والخردل، وغيرها من الأنواع الأخرى، فقد أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها في علاج بعض الأمراض، والتعزيز من عملية الأيض، إضافة إلى كونها مضادا قويا للسرطان، وذلك نقلًا عن "boldsky".
فيتامين-د

لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
عايز-تقاوم-الأمراض--تسلّح-بالبطاطا

لمرضى السكري.. البطاطا طعام صحي ولكن!

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة، التي يجب التعايش معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة منخفضة السكريات. على سبيل المثال اللحوم والخضراوات غير النشوية -البنجر والقرنبيط والكرفس والخيار والباذنجان والكرنب واللفت والخس والفجل والمشروم والطماطم- إضافة إلى منتجات الألبان والمكسرات والزيوت، على سبيل المثال زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولكن هل تعتبر البطاطا طعاما صحيا لمرضى السكري؟، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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