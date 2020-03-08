وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جنب مصر مصير لبنان

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر على هيكل الاقتصاد المصري، وتفهم البرلمان وفي القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، أنه "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير". وأوضح، "رغم إعلان لبنان البدء في اتخاذ خطوات الإصلاح إلا أنه تأخر في إجرائها وبدأها بعد تدهور وضع الاقتصاد.

وأشار وزير المالية، إلى أن لبنان طلب مساندة صندوق النقد الدولي في إصلاح هيكل الاقتصاد، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره في اتخاذ تلك الإجراءات.واجتمعت لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى