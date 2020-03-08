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ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 194 وفاة

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 194 حالة. كانت الصحة الإيرانية، أكدت في وقت سابق، وفاة 145 شخصا من بين 5823 حالة إصابة مؤكدة في إيران، بعد انتشار الفيروس في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.
وتوفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء الجمعة الماضية، بحسب "د ب أ".وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة داخل أحد مستشفيات العاصمة طهران.ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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فيروس- كورونا (18)

كورونا: وفاة 3070 شخصا في الصين وإغلاق «فيسبوك لندن»

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم السبت، اعتزامها إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الإثنين المقبل، وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" إن القرار جاء بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وأوضحت الشركة في بيان: "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020"، مضيفة: "سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا تدشن حملة تبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة

دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر النيل، وناشدت السلطات الإثيوبية المواطنين تحويل الأموال لتمويل المشروع البالغ تكلفته خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، ويصف الجانب الإثيوبي، الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه غير مقبول على الإطلاق، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي المصب مصر والسودان، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة.
فيروس- كورونا (19)

كورونا: أول إصابة في كوستاريكا.. وحالتا وفاة بأمريكا

سجلت كوستاريكا، مساء أمس الجمعة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من مارس إلى البلد الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي، إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في عزلة مشددة داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من (كوفيد-19)، موضحا أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن.
فيروس- كورونا (13)

7 وفيات و423 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 7 حالات وفاة و423 حالة إصابة مؤكدة. ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
فيروس- كورونا (19)

الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،
فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (13)

تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي عن تسجيل أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل في الأربعينات من العمر عائدا من إيطاليا. وأوضح المكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول. وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر ذاته، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.
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