ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 194 وفاة

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 194 حالة. كانت الصحة الإيرانية، أكدت في وقت سابق، وفاة 145 شخصا من بين 5823 حالة إصابة مؤكدة في إيران، بعد انتشار الفيروس في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.

وتوفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء الجمعة الماضية، بحسب "د ب أ".وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة داخل أحد مستشفيات العاصمة طهران.ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف