البحرين تدعو القادمين من مصر إلى عزل أنفسهم منزليا

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصحة في البحرين، أهمية التزام الجميع بتطبيق كل الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية. كما يتوجب على جميع القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابطwww.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444.

وذلك لجدولة موعد للفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".وأشارت الوزارة البحرينية إلى مواصلة كل الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"