وزيرة الصحة: السياحة آمنة.. ولا داعي للخوف

٠٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قطاع السياحة في مصر آمن، موجهة رسالة للعاملين بالقطاع السياحي بضرورة اتباع الأساليب الصحية السليمة للوقاية من كل الأمراض المعدية، جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم الأحد، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، معبد الكرنك، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان، والوزراء قاموا بجولة تفقدية لمعبد الأقصر باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالاقبال الكبير من السائحين من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية بمعبد